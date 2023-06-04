Роспропагандист сравнил Шебекино с уничтоженным Россией Грозным и заговорил о панических настроениях

Одиозный российский пропагандист Александр Сладков сравнил город Шебекино Белгородской области с чеченским городом Грозный, который российская оккупационная армия уничтожила в 90-х годах. Также он пожаловался на мародерство среди местных жителей.

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Пропагандист констатировал, что из-за такой ситуации в РФ царят панические настроения. Об этом Сладков заявил в своем Telegram.

По словам пропагандиста, периодически ведётся стрельба по Шебекино из реактивных систем залпового огня. Он заявил, что улицы города превратились в пустыню с сожженными домами и многоэтажками.

"Вообще, я скажу, сегодня Шебекино напоминает чем-то Грозный периода 95-96 годов: пустынные улицы, сожжённые дома и многоэтажки. Где значительные повреждения, где ещё пожар не потушен. Не работают магазины. В черте города периодически вспыхивает пожары. К сожалению, есть раздолье для мародёров", – жалуется пропагандист.

Также Сладков ноет, что большинству жителей Шебекино пришлось эвакуироваться, поэтому у других россиян начинается истерика и паника.

"К большому, сожалению, приходится констатировать, что и с нашей стороны, и в белгородских пабликах, наблюдаются некоторые панические настроения", – выдал пропагандист.

Напомним, российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, заявили о заходе передовой штурмовой группы в "пригород Шебекино". Они отметили, что продвижение идет с боями.

Ранее легион "Свобода России" показал новые видео боевых действий в Белгородской области. Российские добровольцы показали кадры с обстрелами по сосредоточению живой силы и техники ВС РФ, а также обвинили российские войска в обстрелах с тяжелой артиллерии домов мирных жителей села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области.