Губернатор Белгородской области испугался встречи с РДК и выдвинул свои условия. Видео

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на предложение встречи, полученной от добровольцев РДК. Он обвинил их в убийствах "детей и стариков" и выдвинул свои условия.

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Чиновник подчеркнул, что не приедет на указанное место и надеется на уничтожение РДК. Также он сказал, что не приедет на обмен, потому что считает, что пленники уже убиты. Если же это не так, то назначило новое время обмена в Шебекино и даже гарантирует безопасность. Соответсвующее видео Гладков опубликовал в Telegram.

"Единственное, что не останавливает меня от переговоров с ними, это наши находящиеся в их руках пацаны, скорее всего они их убили. Но если они живы, то с 17:00 до 18:00 многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино", – отметил Гладков.

Ранее в этот день бойцы легиона "Свобода России" и российского добровольческого корпуса предложили Гладкову обменять двух пленных россиян на несколько минут общения с ним. Бойцы заявили, что намерены поговорить с белгородским губернатором о судьбе страны-агрессора России, войне против Украины и ситуации в Белгородской области.

Напомним, российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, заявили о заходе передовой штурмовой группы в пригород Шебекино. Они отметили, что продвижение идет с боями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– "польский добровольческий корпус" ("НДС") подтвердил, что его бойцы участвовали в операции российских добровольцев в Белгородской области РФ. В бой вступили первые штурмовые корпуса, поставленная задача была выполнена без потерь;

– 3 июня бойцы российского добровольческого корпуса анонсировали новую серию "бавовны" в Белгородской области. Граждане РФ, воюющие в составе ВСУ, готовы к полному увольнению региона, оккупированного, по их мнению, Кремлем.

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