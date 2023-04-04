Российская организация, которую связывают с эксдепутатом Госдумы, взяла ответственность за ликвидацию Татарского

Ответственность за ликвидацию российского пропагандиста Владлена Татарского взяла на себя Национальная республиканская армия (НРА). В ее состав входят российские активисты, военные и партизаны, выступающие против режима диктатора Владимира Путина. Организацию связывают с российским оппозиционным политиком, экс-депутатом Госдумы РФ Иллей Пономаревым.

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Национальная республиканская армия 4 апреля заявила, что ликвидация Татарского – дело ее рук. Заявление НРА опубликовал Telegram-канал "Роспартизан".

Организация также брала на себя ответственность за убийство дочери российского пропагандиста и идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи. А 2 апреля, согласно заявлению, члены НРА отправили на концерт к Кобзону и Татарского.

Российские партизаны подчеркнули, что акцию реализовали автономно – без помощи иностранных спецслужб или структур.

"Эта акция была осуществлена в клубе, принадлежащему одному из известнейших российских бандитов и преступников Евгению Пригожину. В результате акции клуб прекратит свою работу. Мы удовлетворены этим", – говорится в заявлении НРА.

Национальная республиканская армия подчеркнула, что акция не была направлена против мирных людей. А все пострадавшие во время "взрывного вечера" – активные сторонники войны, оправдывающие военные преступления путинского режима в Украине.

Российские партизаны также обратились к правозащитникам с просьбой оказать помощь Дарье Треповой, задержанной по обвинению в убийстве Владлена Татарского.

К ним присоединилась и редакция Telegram-канала "Роспартизан".

"Даша Трепова находится в плену у упырей. Мы, редакция "Роспартизана", призываем всех честных и несгибаемых россиян требовать ее освобождения... Призываем прессу и блоггеров не мусолить фотографии Даши, не проводить "расследование" ее личной жизни, не вести себя как свиньи. Заниматься нужно только борьбой за Дашу. Ей сейчас очень тяжело", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Российские партизаны призвали жителей России следовать их примеру и всеми способами "противиться преступному российскому режиму вплоть до его полного уничтожения".

Напомним, в прошлом году Национальная Республиканская Армия взяла на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и передала манифест об "уничтожении Путина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось подробное видео, как Татарский получал "билет на концерт Кобзона". На кадрах видно, что статуэтка, в которой была взрывчатка, взорвалась прямо в руках Татарского.

Подробнее о том, кем был Татарский, можно прочитать в нашей статье по ссылке.

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