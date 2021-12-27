России нужно вступить в НАТО, это наши друзья и партнеры, – экс-глава МИД РФ Козырев

Бывший глава МИД России (1990-1996) Андрей Козырев считает, что России следует вступить в НАТО. Североатлантический альянс и Европу он назвал "друзьями" и "партнерами" РФ.

Такое мнение Козырев высказал в эфире радио "Эхо Москвы". По его словам, вступить в НАТО России нужно было "де-факто давным-давно" и на данный момент "это вполне возможно".

Он также привел в пример Японию и Австралию, которые не являются членами альянса, но имеют договор безопасности с США: "И они фактически то же самое, что члены НАТО. На них распространяются все гарантии. И все воспринимают как часть западных стран".

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Андрей Козырев также отметил, что если бы сейчас вновь занимал пост министра иностранных дел, то позвонил бы в Лондон секретарю по международным делам и спросил бы совета, "как нам не фактически, а технически" решить вопрос вступления. Подобные "чисто юридические" моменты нужно "оставить дипломатам", объяснил он.

Он также отметил, что России следует "перепрыгнуть через старую эпоху" и "осознать, наконец, реальность".

"Никакое НАТО нам не угрожает, никто нам не угрожает в Европе. Это наши по определению должны быть партнеры, друзья, и нам надо интегрироваться вместе с ними, не теряя своей национальной особенности и культуры", – сказал Козырев.

По его словам, конфронтация с Североатлантическим альянсом, а также с наиболее развитыми странами мира является какой-то "безумной политикой", которая "сильно напоминает ГКЧП" (Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР), добавил Козырев.

По мнению бывшего дипломата, нынешняя власть в Кремле "смотрит назад и абсолютно не способна осознать мир вокруг себя", и все может закончиться "так же плачевно", как закончилось для СССР.

А противостояние Москвы и НАТО было придумано пропагандой только для того, чтобы "по советской старинке" иметь внешнего врага.

"НАТО не является врагом. Более того, чем ближе НАТО будет приближаться к нашим границам – мы можем даже отказаться от пограничников с ними, потому что они сами берут на себя всю ответственность за то, чтобы бороться и с наркотрафиком, и с трафиком оружия", – объяснил Козырев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле заявили, что расширение НАТО для России является вопросом "жизни и смерти". По этой причине Москва ожидает срочных переговоров по гарантиям безопасности.

А глава Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко заявила, что РФ не готовит военной операции в Украине, хотя НАТО якобы осваивает ее территорию.