Песков о расширении НАТО: для России это вопрос жизни и смерти

Расширение Североатлантического Альянса на восток, включив в свой состав Украину, Молдову и Грузию, представляет собой серьезную угрозу для России и даже "вопросом ее жизни и смерти". Потому Москва ожидает, что прямые переговоры по гарантиям безопасности со стороны Запада будут проведены уже в ближайший месяц.

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает агентство "Интерфакс-Украина". Чиновник указал, что Россия долгое время находилась в заблуждении, в которое ее вводили участники НАТО, что в конечном итоге поставило страну под угрозу.

"На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой. Находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", – заметил Песков.

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"Правая рука" президента Владимира Путина указал, что его шеф не намерен растягивать сроки по проведению переговоров с лидерами НАТО и получения дополнительных гарантий от них для России.

"Поскольку это уже вопрос жизни и смерти для нас, Путина не устроит затягивание переговоров по гарантиям безопасности. Нужно сконцентрироваться, все-таки, на тех переговорах, которые как мы рассчитываем пройдут в январе-месяце", – заключил Песков.

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