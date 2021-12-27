В России заявили, что не планировали нападение на Украину, а НАТО там уже 'осваивается'

Глава Совета Федерации российского Федерального собрания Валентина Матвиенко заявила, что Россия не готовит военной операции против Украины. А это НАТО якобы активно осваивает территории соседней страны, приближаясь к границам РФ.

На случай же любого развития событий там, Кремля "имеет план действий". С такими словами политик выступила на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты парламента РФ, передает ТАСС.

"По Конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз. Называется это по-другому, но на самом деле идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая протяженная граница", – высказалась Матвиенко.

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Она отметила, что у россиян это "вызывает серьезную озабоченность". Тогда как реальных шагов, которые бы сняли озвученные ими "справедливые тревоги", нет. По ее словам, Североатлантический альянс якобы по-прежнему двигается к границам России, причем "уже вплотную".

"Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам, 80% наших граждан считают украинский народ братским. И поэтому совершенно очевидна вся фейковая история информации о готовящемся нападении", – выразила убеждение Матвиенко.

Политик страны-агрессора считает, якобы цель этой кампания заключается в "формировании общественного мирового мнения против РФ". Но Кремль продолжит настаивать на выполнении Минских соглашений.

"Другого пути нет. Ведь это не просто двусторонний документ, они зафиксированы резолюцией ООН как уже международное соглашение, что усиливает необходимость и безальтернативность их выполнения", – заявила Матвиенко.

В конце она предупредила, что российская граница надежно защищена, страна имеет право размещать войска на своей территории, "где считает нужным". А вместе с тем "готова к любому развитию событий и любому сценарию защиты своих границ".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин заявил, что страна может "по-разному" отреагировать на расширение НАТО в восточном направлении. По его словам, все будет зависеть от того, что предложат ему российские военные эксперты.