Роспропаганда показала видео с Путиным 'в первые минуты' теракта в 'Крокусе': к нему есть серьезные вопросы

Российский пропагандист по государственному медиа-холдингу ВГТРК Павел Зарубин опубликовал "уникальное видео, которое еще никто не видел". На нем якобы зафиксировано, как российский диктатор Владимир Путин "с первых минут" после нападения на посетителей "Крокус Сити Холла" в Подмосковье "держал руку на пульсе" событий.

Пропагандист утверждает, что фиксировал, как еще с вечера 22 марта диктатор заслушивал руководителей всех компетентных ведомств как по поводу последствий нападения, их ликвидации и помощи пострадавшим, так и по поводу поимки нападавших, а затем в конце концов обратился к россиянам с заявлением 23 марта. Однако картинку "самоотреченного служения" Путина населению РФ испортил "прокол" пропаганды на мелочи: костюме, в который облачился диктатор.

Так, в своем обращении, которое было обнародовано во второй половине дня 23 февраля, через 17 часов после нападения в Подмосковье, Путин одет в черный костюм, на нем также угольно-черный галстук без вкраплений других цветов.

В таком же виде российский диктатор предстает и в "документальных кадрах" Зарубина, причем не только в момент подготовки и зачитывания обращения, но, как уверяет пропагандист, "в минуты и часы после теракта".

Отбросим пропагандистскую "шелуху" о том, как демонстративно усталый и максимально напряженный Путин якобы ежеминутно общается с представителями силовых и других российских ведомств и как он ужасно "переживает". И тогда к опубликованным "документальным кадрам" возникает логический вопрос: почему на протяжении, как утверждается, почти суток российский диктатор одет одинаково – и почему именно в этот день, еще до нападения в Подмосковье, он, как следует из видео, остановил свой выбор на траурном костюме.

Вариантов возможных ответов на этот вопрос – немного.

Первый – новость о нападении застала диктатора на рабочем месте и он оставался в кабинете почти сутки, не имея времени даже на то, чтобы переодеться.

Второй – и "первые минуты и часы" после нападения, и обращение к россиянам были записаны одновременно, сразу после появления информации об атаке. Однако по какой-то причине "обращение" в Кремле решили придержать до следующего дня.

Третий – "уникальные документальные кадры" пропагандистов являются постановкой и не имеют ничего общего с реальностью. А единственная причина съемки спектакля состоит в желании показать Путина неким "отцом российской нации", который круглосуточно трудится в интересах россиян.

И на верный вариант ответа указывают сами пропагандисты, которые за несколько часов до нападения публиковали видео с состоявшегося 22 марта совещания диктатора с членами совета безопасности РФ. Там Путин "обсуждал меры по борьбе с распространением идей неонацизма" в темном костюме серо-синего оттенка и пестром галстуке.

И ввиду того, что крайне "озабоченный" диктатор вряд ли устраивал бы переодевание посреди дня, чтобы облечься в черный костюм в знак скорби по застреленным во время еще не случившегося теракта россиянам – на реальных кадрах "первых минут и часов" после нападения он оставался бы именно в этой одежде.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус", а затем подожгли здание. По состоянию на 12:00 23 марта в РФ заявили о минимуме 133 погибших и значительном количестве пострадавших, часть из которых госпитализирована в тяжелом состоянии.

Тем временем российские пропагандисты пытаются свалить теракт в "Крокусе" на "киевский режим", версию с якобы причастностью Украины к случившемуся подхватили также официальные лица, включая российского диктатора Владимира Путина, который "обратился" по поводу нападения на россиян почти через сутки после происшествия. Об "украинском следе" заявляли и российские силовые структуры.

Так, в следственном РФ утверждают, что якобы поймали беглецов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Прогнозируемо вслед за этим прозвучали заявления, что они пытались бежать на территорию Украины, но были "задержаны" в Брянской области. "Убегали" так называемые "террористы" якобы на той же машине, которая еще накануне вечером засветилась возле "Крокуса" и с тех пор была объявлена в розыск по всей стране.

Об "украинских контактах" задержанных заявили также в ФСБ РФ.