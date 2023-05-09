'Рисковать не стоит': в российском Белгороде отменили все мероприятия к 9 мая

В подтверждение того, что в России "паники нет", не только парад на 9 мая, а и все "праздничные мероприятия" внезапно отменили в столице "БНР" Белгороде. На такой шаг мэрия российского города решилась накануне "победобесия".

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Об этом жителям Белгорода поздно вечером сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Он объяснил такое решение соображениями безопасности.

Демидов заявил, что "решили не рисковать", учитывая события последних дней, которые произошли в приграничных районах России.

"Друзья, принял решение о переносе праздничных мероприятий завтра, 9 мая, в целях безопасности. Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь – рисковать не стоит", – написал Демидов.

Он добавил, что 9 мая в Белгороде ограничатся "возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравлением ветеранов".

Однако поскольку такое заявление Демидов обнародовал поздно вечером, очень возможно, что не все его увидят и в "сакральный" день выйдут на "праздник", которого не будет. И тогда "паники нет" еще больше усилится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в десятках российских городов и в оккупированном Крыму отменили парады на 9 мая.

А в Москве разработали инструкцию на случай нападения украинских БПЛА.

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