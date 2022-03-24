Риск переворота против Путина растет с каждым днем: The Times получила секретные данные спецслужб РФ

Каждый день и неделю, пока продолжается начатая Россией война в Украине, в стране-агрессоре растет риск государственного переворота против главы Владимира Путина. Подготовку якобы ведут со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Об этом пишет The Times, ссылаясь на информатора "в самом сердце российской разведки". Тот утверждает, что после неудачного вторжения путинской армии на украинскую территорию службы безопасности РФ "охватили хаос и недовольство".

Отмечается, что с тех пор в сети были опубликованы письма анонимного аналитика российской разведки Владимиру Осечкину – находящемуся в изгнании российскому активисту и основателю правозащитной группы Gulagu.net.

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Рассказывая о них, в комментарии The Times он заявил, что риск, на который шли разведчики, был признаком их растущего гнева на Путина. А также огромного недовольства тем эффектом, который западные санкции оказали на сотрудников ФСБ. Последние теперь больше не могут "ездить в отпуск на свои виллы в Италии, а детей отвезти в парижский Диснейленд".

"За 20 лет Путин создал стабильность в России. Офицеры ФСБ, правоохранители, госпрокуратура – люди внутри системы – смогли жить нормально. Но теперь все это прошло. Они признают, что эта война – катастрофа для экономики, человечества. Они не хотят возвращаться в Советский Союз", – выразил убеждение Осечкин.

Комментарий газете он дал по видеосвязи из своего дома во Франции, где живет в изгнании с 2015 года.

"С каждой неделей и каждым месяцем, пока продолжается эта война, возрастает вероятность бунта со стороны спецслужб", – добавил российский активист и правозащитник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным ГУР Минобороны Украины, в бизнес-политической среде РФ формируется группа влиятельных лиц, оппозиционных российскому лидеру. Не исключено, что эта элита может отстранить Путина от власти, среди вариантов рассматривают отравление, внезапную болезнь или несчастный случай.

Ссылаясь на такие данные, мировые СМИ начали писать якобы о планах элиты РФ свергнуть диктатора Путина. Также влиятельные издания продолжили рассказывать о многочисленных военных преступлениях главы Кремля.

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