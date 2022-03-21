Путина хотят свергнуть собственные элиты, а Россия решилась на геноцид: обложки мировых газет

Мировые СМИ продолжили писать про военные преступления президента РФ Владимира Путина. Также журналисты, со ссылкой на украинскую разведку, написали о якобы планах российской элиты свернуть диктаторы. Подробнее – в обзоре OBOZREVATEL.

Times: Россию обвинили в геноциде

Россию обвинили в военных преступлениях и геноциде против Украины, пишет издание. Спасательные отряды обыскали развалины школ в Мариуполе, разбомбленной российскими войсками, пока бои достигли центра города. Спасатели все еще пытались освободить сотни людей, оказавшихся в ловушке под театром, пострадавшим от авиаудара на прошлой неделе, когда был нанесен удар по школе.

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Record: Заговор с целью свержения Путина

Русская элита собирается отравить диктатора, пишет газета. Представители украинской разведки утверждают, что небольшая группа московской элиты замышляет свержение. Среди заговоров рассматривается отравление или "несчастный случай", как сообщают киевские источники.

Считается, что члены ячейки, которые держат в секрете свою оппозицию российскому лидеру, хотят, чтобы 70-летний Александр Бортников возглавил Россию. Он впал в немилость у Путина из-за ошибок до и во время войны.

FT: Убежища мирных жителей подверглись бомбардировке из-за ожесточенных боев в Мариуполе

Украина отклонила установленный Россией крайний срок для передачи контроля над осажденным портовым городом Мариуполем, ареной одних из самых ожесточенных боев с тех пор, как Москва начала свое вторжение более трех недель назад, пишет газета.

Telegraph: россиян обвиняют в массовых похищениях

Владимира Путина обвиняют в "похищении и депортации" тысяч мирных жителей из осажденного Мариуполя и их транспортировке вглубь России. Украинские власти заявили, что российские войска собрали несколько тысяч жителей из разрушенного порта, прежде чем отправить их в отдаленные города за сотни миль от границы.

The New York Times: Россия обстреляла стратегический порт с суши, воздуха и моря

Российские войска расширили бомбардировку осажденного украинского города Мариуполь и насильственно депортировали тысячи жителей. На четвертой неделе российского нападения на страну прибрежный город – стратегический порт, который дал бы России контроль над большей частью южного побережья Украины – все чаще становился мрачным символом разочарования России в связи с тем, что ее превосходство в живой силе и вооружении не привело к быстрой капитуляцию.

Как писал OBOZREVATEL, крупнейшие мировые газеты главными темами прошлого номера сделали: переговоры президента США Джо Байдена с его китайским коллегой Си Цзиньпином, а также возмутительный "праздничный митинг" в Москве, во время которого Путин в очередной раз "торговал ложью".

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