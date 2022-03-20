Есть три варианта: российская элита рассматривает возможность отстранения Путина от власти – разведка

Российская элита может отстранить главу Кремля Владимира Путина от власти. В частности, рассматривают три варианта – отравление, внезапную болезнь и несчастный случай.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны. Там отметили, что в российской бизнес-политической среде формируется группа влиятельных лиц, оппозиционных к главе страны-агрессора.

"Их цель – скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине", – сказано в сообщении.

В качестве преемника Путина рассматривается директор ФСБ Александр Бортников. Именно он в последнее время попал в немилость со стороны российского диктатора.

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"Официальная причина – роковые просчеты в войне против Украины. Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и способность украинской армии", – утверждают в разведке.

Влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь, или другая "случайность".

"Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева. Информация поступила именно от российской стороны. Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ", – считают в ГУР.

Напомним, ранее издание Daily Mail написало, что поведение Путина дает основания полагать, что политик страдает расстройством мозга. Его могли вызвать деменция, болезнь Паркинсона или стероиды, которые используют для лечения рака.

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