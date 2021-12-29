РФ проведет в Беларуси совместные военные учения: названа примерная дата. Видео

В Беларуси в 2022 году состоятся военные учения, которые будут проводиться совместно с Россией. Они намечены на начало года.

Об этом шла речь во время встречи в Санкт-Петербурге между лидером страны-агрессора Владимиром Путиным и нелегитимным белорусским президентом Александром Лукашенко, которая состоялась 29 декабря. Часть их беседы приводит "Белта" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лукашенко отметил, что давно просил Путина не останавливаться в сотрудничестве в сфере обороны.

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"Я обратился к вам, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего, новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем", – сказал нелегитимный президент Беларуси.

Также Лукашенко добавил, что совместные учения "пойдут на пользу белорусско-российским отношениям".

В свою очередь Путин уточнил, что учения состоятся в начале года – предположительно, в марте-феврале.

Напомним, что сентябре Россия и Беларусь уже проводили совместные военные учения "Запад-2021". Тогда секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что такие маневры всегда являются вызовом для нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что России и Беларуси, вероятно, придется воевать вместе.