Данилов – об учениях Беларуси и России: для нас это вызов, мы отслеживаем ситуацию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина отслеживает ситуацию после российско-белорусских учений "Запад-2021". Он отметил, что это является вызовом для нашей страны.

Такое заявление Данилов сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 сентября. По его словам, обострения можно ожидать в любое время (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы отслеживаем, что происходит. Для нас это вызов, мы не чувствуем себя защищенными. Может ли начаться обострение? В любое время, когда (президент России Владимир) Путин примет решение", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО также добавил, что Украина тоже будет проводить учения с привлечением стран НАТО.

Отметим, что учения "Запад-2021" проходили с 10 по 16 сентября на территории России и Беларуси вблизи границ с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Совета нацбезопасности 17 сентября среди прочего обсуждался вопрос допуска иностранных военнослужащих в Украину на учения. Маневры запланированы на сентябрь.