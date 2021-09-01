Лукашенко – об учениях "Запад-2021": воевать нам с Россией придется вместе. Видео
Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране возможно придется воевать вместе с Россией. Поэтому они проводят совместные учения "Запад-2021".
Об этом Лукашенко сказал во время общения с журналистами 1 сентября, передает Telegram-канал "Пул первого". По его словам, большинство маневров будет происходить именно в Беларуси.
"Если не дай Бог (будет война)… мы вместе должны учиться, потому что воевать нам придется вместе", – сказал непризнанный президент.
Лукашенко отметил, что у России и Беларуси "союзная армия", хотя страны разные. Он добавил, что будет задействовано огромное количество войск на территории двух стран.
По словам Лукашенко, он будет контролировать основную часть учений, которая будет проходить в Беларуси. И об этом есть договоренности с президентом России Владимиром Путиным.
"Он побудет на своем полигоне, я на своем. Посмотрим, насколько готовы и согласованы наши вооруженные силы", – подчеркнул незаконно избранный президент.
Учения "Запад-2021" намерены провести в России и Беларуси с 10 по 16 сентября. Ожидается участие около 200 тысяч военных и 760 единиц техники.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский заявил об угрозе со стороны России. Он отметил, что провокации наиболее вероятны во время учений "Запад-2021".
В то же время командующий добавил, что украинские воины способны дать отпор врагу.