РФ направила в Курскую область части бригад, которые плохо подготовлены и не могут ответить – ISW

Спешно собранная и разрозненная группировка российских войск, реагирующая на украинскую операцию в Курской области РФ, состоит из подразделений, численность который ниже доктринально определенной. Также бригады россиян плохо подготовлены к созданию объединенных структур командования и управления, необходимых для координации ответных действий.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики обратили внимание, что российские пропагандисты и сами прогнозируют, что армия РФ слаба в том, чтобы обороняться на собственной территории.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 11 августа сообщил, ВС РФ к настоящему времени перебросили примерно 10-11 батальонов со всего украинского фронта под Курск. Но он предположил, что эти подразделения не соответствуют своей предполагаемой конечной численности, а это, вероятно, еще больше усугубляет дезорганизацию российского ответа на операцию.

По его словам, агрессор перебросил для обороны курского пограничья усиленный мотострелковый батальон 138-й мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия, Ленинградский военный округ) и до трех батальонов из 128-й мотострелковой бригады и 72-й мотострелковой дивизии (обе из 44-го армейского корпуса, ЛВО). Эти два формирования из Северной группировки войск действовали на севере Харьковской области. Также под Курск перевели один мотострелковый батальон 272-го полка (47-я танковая дивизия, 1-й танковой армии Московского военного округа) с Купянского направления. На границу отправили до двух воздушно-десантных (ВДВ) батальонов 217-го полка ВДВ (98-я дивизия) из Курской области; подразделения неустановленного эшелона 104-й дивизии ВДВ из Херсонской области; один батальон, возможно, из 810-й бригады морской пехоты Черноморский флота РФ с Херсонского направления, которое, скорее всего, относиться к 155-й бригаде морской пехоты (ЧФ), действовавшей на севере Харьковщины. Также оборонять Курск пошли дополнительные батальоны оккупантов из 38-й и 64-й мотострелковых бригад (обе из 35-й армии, Восточный военный округ), вероятно, с Запорожского направления.

"Сообщение Машовца в значительной степени согласуется с сообщением другого украинского источника от 9 августа и противоречит широко распространенным заявлениям российских милитаристских блогеров от 10 и 11 августа о том, что подразделения 810-й бригады морской пехоты ведут бои в районе Суджи и Мартыновки", – отметили аналитики ISW.

По их оценкам, передислокация Россией батальонов и подразделений более низкого уровня вместо полных бригад и полков для обороны в Курской области способствует трудностям российских войск в быстром установлении эффективного командования в этом районе. Базирующаяся в Украине организация разведки с открытым исходным кодом Frontelligence Insight сообщила, что и российские, и украинские силы будут передислоцировать через линию фронта батальоны, которые часто находятся на уровне усиленных рот из-за нехватки ресурсов, включая недавно созданные подразделения, которые не полностью укомплектованы.

Frontelligence Insight также отметила, что подразделения БПЛА часто развертываются отдельно от своих основных подразделений из-за своей более высокой мобильности и боевой эффективности, и поэтому наблюдение за действиями дронов в любой заданной области боевых действий не обязательно означает, что основные силы того или иного формирования действуют поблизости.

Но все же неорганизованность регулярных российских батальонов в сочетании с решением России передать оборону Курской области ФСБ, а не минобороны, а также интеграция призывников, силовиков из ФСБ и Росгвардии в эти бои будут препятствовать усилиям Кремля по созданию эффективного командования фронтом на российской территории.

Машовец оценил, что российские силы, вероятно, пытаются выиграть время для дальнейшей, более комплексной передислокации сил для защиты Курской области и сосредотачиваются на минимизации украинских наступательных усилий, а не на создании совместной структуры командования. Известный награжденный Кремлем российский блогер на днях заявил, что силы РФ в Курской области испытывают трудности в коммуникации между собой и часто не знают подразделения, действующие на их флангах. Все это происходить из-за быстрой передислокации оккупантов из разных группировок войск, что в конечном итоге подрывает целостность российских оборонительных линий и в РФ, и на фронте в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео с первых дней операции в Курской области России. Тогда в плен попало не менее 29 российских солдат.

Позже появилось видео еще с несколькими десятками военных ВС РФ, взятых в плен под Курском. Среди них было много наемников из чеченского спецподразделения "Ахмат".

