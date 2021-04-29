В центр Москвы стянули сотни единиц военной техники. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
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Боевая техника в Москве

В столице России Москве в четверг, 29 апреля, заметили военную технику, которая будет участвовать в первой ночной тренировке парада на Красной площади, посвященному победе во Второй мировой войне.

Начало тренировки запланировано на 22:00 четверга. Уже с 17:30 (мск) и до окончания мероприятия будут перекрыты прилегающие к маршруту следования техники улицы на западе, северо-западе и в центре города, передает ТАСС.

Движение транспорта будет временно ограничено, на ряде улиц запретят парковку (чтобы посмотреть видео с техникой российской армии на улицах Москвы, доскролльте страницу до конца).

Военные едут по городу перед репетицией
Техника российской армии

Кроме того, пишет "Москва24", возможны ограничения на станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".

Карта блокировки метро
Перекрытие улиц
Московский Транспорт
Московский Транспорт
Московский Транспорт
Московский Транспорт

Как передает "Интерфакс", в состав пешей колонны войдут 37 парадных расчетов (более 12 тысяч военнослужащих). В механизированной колонне страна-агрессор планирует показать почти 200 образцов военной техники.

В воздушной части парада примут участие почти 80 самолетов и вертолетов. Координировать пролет авиации над Москвой 9 мая будут 40 пунктов управления, в том числе на Спасской башне Кремля.

Вторую ночную тренировку парада проведут 4 мая, генеральную репетицию – 7 мая.

Трансляция из центра Москвы:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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