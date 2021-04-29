В центр Москвы стянули сотни единиц военной техники. Видео

В столице России Москве в четверг, 29 апреля, заметили военную технику, которая будет участвовать в первой ночной тренировке парада на Красной площади, посвященному победе во Второй мировой войне.

Начало тренировки запланировано на 22:00 четверга. Уже с 17:30 (мск) и до окончания мероприятия будут перекрыты прилегающие к маршруту следования техники улицы на западе, северо-западе и в центре города, передает ТАСС.

Движение транспорта будет временно ограничено, на ряде улиц запретят парковку (чтобы посмотреть видео с техникой российской армии на улицах Москвы, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, пишет "Москва24", возможны ограничения на станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".

Как передает "Интерфакс", в состав пешей колонны войдут 37 парадных расчетов (более 12 тысяч военнослужащих). В механизированной колонне страна-агрессор планирует показать почти 200 образцов военной техники.

В воздушной части парада примут участие почти 80 самолетов и вертолетов. Координировать пролет авиации над Москвой 9 мая будут 40 пунктов управления, в том числе на Спасской башне Кремля.

Вторую ночную тренировку парада проведут 4 мая, генеральную репетицию – 7 мая.

Трансляция из центра Москвы:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: