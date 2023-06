Рейд добровольцев в Белгородскую область вызвал возмущение в РФ, но Кремль попытался 'развернуть' ситуацию – ISW

Подразделения российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) 1 июня совершили очередной рейд в Белгородскую область РФ, а затем похвастались "захватом" новых территорий и трофеями. Ответ официальных лиц и блогеров страны-агрессора не заставил себя ждать и показал, что в ее инфопространстве продолжается повышенная тревога относительно войны против Украины.

Вместе с тем Кремль может хитро использовать эту ситуацию, чтобы подстрекать население к еще большей внутренней поддержке ведения боевых действий и позорного террора против украинцев. На это обратили внимание аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Специалисты ссылаются на геолокационные кадры от 1 июня, которые показывают якобы бойцов ЛСР, действующих вблизи Новой Таволжанки (3,5 км от российско-украинской границы) и группу ЛСР и РДК, которые наносили удары по российским позициям возле этого населенного пункта и Шебекино Белгородской области (7 км от границы).

В российском добровольческом корпусе заявили, что началась "вторая фаза" их операций и опубликовали кадры, на которых якобы видно, как личный состав РДК ведет боевые действия в окрестностях Шебекино.

На эти действия минобороны РФ утверждало, что сотрудники пограничной службы страны и ФСБ "помешали" двум мотострелковым ротам, усиленным танками, "вторгнуться" на территорию России в районе Шебекино и Новой Таволжанки.

А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что "врагов на территории региона не было" во время попыток рейдов, хотя на геолокационных кадрах видно, как будто-бы бойцы ЛСР действуют на территории РФ.

В ходе этих событий известный российский военный блогер утверждал, что 20 российских пограничников и 20 солдат срочной службы, а также российские авиационно-артиллерийские подразделения дали отпор личному составу РДК и ЛРС, пытавшемуся провести рейд возле Шебекино.

Другие пропагандисты в российской сети утверждали, что формирования, проводившие рейды у Шебекино и Новой Таволжанки, были размером примерно с рту и имели танки, а также другую боевую бронированную технику. Хотя один известный блогер утверждал, что группа, пытавшаяся проникнуть возле блокпоста Шебекино, состояла из 10 человек.

"Сообщенные размеры роты указывают на то, что эти операции в Белгородской области являются рейдовыми. Рейды, согласно доктрине армии США, – это небольшие штурмовые операции, предусматривающие быстрое проникновение на вражескую территорию для получения информации, срыва вражеских сил или уничтожение объектов. Они завершаются плановым уходом из узко определенной целевой зоны и не преследуют цель установления долгосрочного контроля над территорией", – пояснили в Институте изучения войны.

Там подчеркнули, что РДК и ЛРС не пытались серьезно контролировать территорию Белгородской области ни 1 июня, ни во время рейда 22 мая, несмотря на их общие цели – "освобождение РФ от путинского режима".

"Ответы российских официальных лиц и блогеров на ограниченный рейд в Белгородской области свидетельствуют о том, что в российском информационном пространстве продолжается повышенная тревога по поводу войны в Украине", – считают в ISW.

Аналитики напомнили, как пресс-секретарь Путина заявил, что тот "постоянно получает информацию о ситуации на границе" и даже наградил главу Шебекинского района Владимира Жданова "орденом мужества" за реагирование на нее.

Губернатор Гладков признал, что с региона эвакуировали 200 детей в Пензенскую область и планируют 3 июня эвакуировать еще 600 – в Калужскую и Ярославскую области РФ. Российская служба ВВС сообщила, что чиновник договорился с властями нескольких других регионов принять в общем 1200 белгородцев.

"Эти эвакуации, сообщения о внимательности Путина и характеристика рейда министерством обороны РФ как попытки "вторжения" на российскую территорию свидетельствуют о том, что Кремль пытается использовать эти ограниченные рейды для поддержки текущих информационных операций, направленных на то, чтобы изобразить войну в Украине как экзистенциальную и получить внутреннюю поддержку для продолжительной войны", – констатировал Институт изучения войны.

Отмечается, что некоторые российские блогеры также использовали ситуацию в Белгородской области для критики руководства страны – за то, что поздно среагировало на такие "предсказуемые операции". Другие утверждали, что ограниченные рейды являются "предвестниками украинских контрнаступательных действий".

Как сообщал OBOZREVATEL, у российских пропагандистов не прекращается истерика, начавшаяся из-за событий в Белгородской области. На их фоне топовый рупор Кремля Ольга Скабеева призвала перебросить войска из Украины на Белгородщину.

