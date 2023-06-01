Захватили территорию больше Бахмута и набрали трофеев: в РДК показали отчет по операции в Белгородской области. Видео

Бойцы Русского добровольческого корпуса, который заходил на территорию Белгородской области, подвели итоги операции. За сутки добровольцам удалось захватить территорию по площади больше, чем весь Бахмут.

Видео дня

Этот участок Белгородской области был взят подразделением под полный контроль. Отчет был опубликован в официальном Telegram-канале РДК (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, бойцам удалось затрофеить технику "второй армии мира", в частности, новый БТР 82А.

"Небольшой, но яркий видео-отчет о нашей минувшей операции на территории временно оккупированной кремлевский мразью Белгородской области. Пока это лишь проба наших сил. Дальше больше! Слава РДК!" – сказано в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как бойцы РДК заходили на территорию РФ, атаковали российские объекты и передавали оккупантам "приветы" из Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ходе операции в Белгородской области была собрана ценная информация для украинской разведки.

– В настоящее время задачей российских добровольцев является освобождение России от режима президента Путина.

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