'Должны не дать России врать': Сибига призвал к справедливому расследованию крушения самолета в Казахстане

Украина выражает соболезнования Азербайджану из-за крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау 25 декабря. Официальный Киев также призывает провести справедливое и беспристрастное расследование обстоятельств трагедии.

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Существующие факты свидетельствуют о повреждении самолета российской зенитной системой, а ложь российских СМИ относительно причин катастрофы является еще одним подтверждением неизменной привычки РФ "лгать, избегать ответственности или перекладывать вину" – и этому пора положить конец. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в сети Х.

"Катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" ужасна. Выражаем соболезнования Азербайджану. Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также то, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море. Скорее всего, это была попытка спрятать концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления", – отметил глава украинской дипломатии.

Сибига подчеркнул: чем дальше – тем больше появляется доказательств версии с сбитием самолета российской ПВО.

"Чем больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения, тем больше они указывают именно на повреждения от российской зенитной системы. Призываем к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Мы должны не дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину", – отметил глава МИД.

Напомним, 25 декабря стало известно, что в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.

Причиной крушения сначала назывались "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне", однако впоследствии в сети появились видео, на которых на фюзеляже самолета видны следы обстрела.

Источники ряда западных СМИ сообщили, что причиной крушения вероятнее всего стало поражение самолета на российской ЗРК, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, это был "Панцирь-С1".

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