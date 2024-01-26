Кремль больше не обещает помилование осужденным, которых бросают на войну против Украины: в ISW объяснили, что происходит

Россия больше не предлагает помилования заключенным, завербованным в российских тюрьмах и колониях для участия в войне против Украины. Теперь они не будут возвращаться в Россию после шести месяцев на фронте, а останутся в зоне боевых действий до завершения "СВО".

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Также на завербованных зеков не распространяются обещанные остальным оккупантам выплаты за ранение или гибель. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW)

Проанализировав публикации в СМИ, аналитики ISW пришли к выводу, что Кремль больше не предлагает завербованным на войну против Украины российским зэкам помилования. Также существенные изменения претерпели условия службы для этой категории оккупантов.

Такие нововведения аналитики связывают с уменьшением количества осужденных, пригодных для вербовки в подразделения оккупационного войска.

Так, о прекращении набора в подразделы "Шторм-Z" сообщило издание BBC. По данным журналистов, в эти штурмовые подразделения, которые формировались преимущественно из заключенных, в России новобранцев не набирают ориентировочно с августа 2023 года. Вместо этого с сентября стартовала вербовка осужденных в подразделения "Шторм-V" – и заключенным с тех пор предлагают другие условия.

Если раньше за участие в войне против Украины российским зекам обещали освобождение и возвращение домой после завершения шестимесячного контракта, то соглашающимся присоединиться к подразделениям "Шторм-V" уже не обещают ни помилования, ни даже условно-досрочного увольнения. Контракты с ними подписываются на неопределенный срок – до окончания войны.

"Российские чиновники, вероятно, продлили контракты на основании распоряжения президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, как это делают российские военные в отношении мобилизованного персонала. BBC сообщило, что российские военкоматы формально увольняют призывников по процедуре, которая юридически больше не является эквивалентом "условно-досрочного освобождения", что свидетельствует о том, что призывники юридически все еще считаются заключенными", – отмечает ISW.

Россия, отмечают аналитики, использует осужденных для пополнения потерь, которые понесет оккупационная армия в Украине. Также зеки в рядах вооруженных сил РФ нужны Кремлю для проведения регулярных ротаций на оперативном уровне. В результате количество заключенных в российских тюрьмах с января по октябрь 2023 года сократилось по меньшей мере на 54 тысячи человек: наказание, по официальным данным, по состоянию на второй месяц осени отбывало 266 тысяч россиян.

При этом на фоне постепенного "опустошения" российских тюрем и колоний и перспективы потерять этот источник восполнения живой силы из-за значительных потерь во время "мясных штурмов" российское руководство, похоже, прибегло к изменению условий вербовки. Ведь Кремль стремится удержать на фронте как можно больше осужденных, которые используются как пушечное мясо.

Новые условия для завербованных в подразделения "Шторм-V" значительно менее привлекательны, чем то, что предлагалось их предшественникам. Так что, с одной стороны, в ISW предполагают, что желающих повоевать вместо отбывания наказания в российских тюрьмах может уменьшиться. Кроме того, аналитики напоминают, что известны многочисленные факты принуждения зэков к подписанию контрактов с МО РФ.

Впрочем, и для заключенных, которые соблазнились обещаниями помилования и денежных выплат раньше, ситуация, похоже, меняется. Уже завербованным зекам из подразделений "Шторм-Z" также урезали обещанное денежное довольствие, не светят им и выплаты за ранение или гибель, на которые могут претендовать остальные контрактники.

"Российские чиновники также изменили статус осужденных призывников, чтобы снять нагрузку с российского федерального бюджета. 25 января российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило, что персонал "Шторма-Z" обратился к Путину с письмом с просьбой устранить массовое отсутствие обещанных выплат, выплат за ранения и документов о снятии судимостей для персонала "Шторма-Z" , – говорится в публикации ISW.

В упомянутом материале российские журналисты привели коллективное обращение завербованных зэков к президенту РФ Владимиру Путину, в котором те жалуются, что не получают обещанные зарплаты, выплаты за ранения и документы о снятии судимости.

Один из подписантов обращения рассказал, что летом 2023 года успел повоевать на Луганщине и Запорожье, где получил многочисленные осколочные ранения. В настоящее время он вернулся в Россию, однако снятия судимостей так и не дождался. Теперь раненый зек-оккупант не может устроиться на работу.

"Нам обещали "белое письмо": то есть полную реабилитацию, что не будет отмечена судимость. Ни мне, ни одному из тех, кого я знаю, его не дали. Я сидел 20 лет, мне оставалось сидеть три года. Учитывая, куда мы попали и какие задачи выполняли, я, не кривя душой, могу сказать, что только за помилование я бы туда не поехал", – рассказал собеседник "Важных историй".

Он также сообщил, что заключенным обещали при вербовке в колонии "полный соцпакет" и равные условия с другими бойцами за участие в войне. Но контракты с реальными условиями они уже увидели в Ростовской области перед отправкой на передовую. Копий на руки им не дали, а сами "контракты", по его словам, оказались не документами минобороны РФ, а соглашениями о "участии в добровольном формировании с целью оказания помощи по освобождению донецких и луганских территорий", которые подписывались "главой ДНР".

Обманули завербованных в Шторм-Z зеков и с зарплатами и выплатами за ранения. По словам оккупанта, с которым пообщались журналисты, вместо обещанных 205 тысяч рублей в месяц (столько платят контрактникам ВС РФ) они получали максимум 100-105 тысяч.

Выплаты за ранения для оккупантов с судимостями составляют не 3 млн рублей, как для контрактников и "добровольцев", а от 50 до 300 тысяч – и те, жалуются оккупанты, приходится "выбивать" месяцами. А их семьи в случае ликвидации такого оккупанта вряд ли получат обещанные 5 млн рублей компенсации: указ президента РФ Владимира Путина по осуществлению выплат за ранение или гибель, на зэков, как оказалось, не распространяется.

Напомним, ранее зеки из "Шторм Z" записали обращение к Путину. Они пожаловались диктатору, что их "кинули" с выплатами за участие в войне против Украины.

По словам оккупантов, они не получают обещанных зарплат. Также у зеков-захватчиков проблемы с оформлениями всех документов, удостоверение ветерана боевых действий, оформление дополнительных соцгарантий, выплат в 3 миллиона за ранение, предусмотренных указом Путина.