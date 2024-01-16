Зэки из 'Шторма Z' записали обращение к Путину: жалуются, что их кинули с выплатами за участие в войне против Украины. Видео

Российские зэки из ЧВК "Шторм Z" записали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину. Они пожаловались, что по возвращении в РФ с войны в Украине не получают ни обещанных зарплат, ни "ветеранских" удостоверений, ни всего, что было обещано во время вербовки.

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Astra. Военные пожаловались на "несправедливость", в частности, в Орловской области, где они проживают, но заявили, что такая ситуация и в других регионах.

"У всех моих ребят, в том числе и у меня, выявляются проблемы с оформлением всех документов, удостоверения ветерана боевых действий, оформлением дополнительных соцгарантий, выплат в 3 миллиона по указу президента РФ номер 98", – отметил командир российских зэков.

"Когда нас приглашали в это формирование, нам были обещаны зарплаты от 205 тысяч, а было вдвое меньше. А боевые были только 75 тысяч", – жаловался оккупант.

Он заверил, что все его подчиненные "самоотверженно защищали интересы РФ", каждый был тяжело ранен. Однако, похоже, руководству РФ как на местах, так и в Кремле безразличны права "расходного материала", которым и являются эти зэки.

Напомним, в декабре во время "прямой линии" российский диктатор Владимир Путин соврал о нерегулируемом статусе частных военных компаний (ЧВК), наемники которых воевали и воюют против Украины.

На ложь главы Кремля пролил свет инструктор подразделения оккупантов "Шторм-З". Он заявил, что на самом деле в апреле 2023 года Госдума РФ уже приняла законопроект, позволяющий государству признавать всех воевавших на "СВО" против Украины лиц ветеранами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW обратили внимание, что один из российских блогеров пожаловался на несправедливое обращение с подразделениями, укомплектованными зэками, по сравнению с обычными военнослужащими-контрактниками. Россиянин утверждал, что солдаты "Шторма-Z" получают всего 50-300 тыс. руб. компенсации за травмы по сравнению с 3 млн руб., которые имеют контрактники.

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