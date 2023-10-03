Рассказывают о 'священной' войне: в России пытаются вербовать добровольцев в мечетях – 'Атеш'

В России всеми способами пытаются найти добровольцев, готовых отправиться воевать в Украину. Оккупанты начали проводить военную агитацию в мечетях.

В частности, завербовать мусульман пытаются в мечетях в Пензенской области страны-агрессора. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в Telegram, ссылаясь на информацию своих сторонников на территории РФ.

Для этого в глазах верующих, которые приходят в мечети, россияне стараются всячески очернить украинцев и представить войну, которую ведет Россия против Украины, как "священную". Однако на значительную часть мусульман эта пропаганда Кремля не действует.

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"К счастью, среди татар больше умных людей, которые не ведутся на пропаганду. Они понимают, что настоящие священнослужители не могут призывать к войне против украинского народа" – отметили в "Атеш".

Напомним, что ранее в России стартовал осенний призыв в армию. В минобороны страны-агрессора снова заверили граждан, что срочники якобы не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Там утверждают, якобы на путинскую "СВО" берут только контрактников.

В общей сложности в РФ должны призвать 130 тысяч человек. Соответствующий указ подписал российский диктатор Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский историк Владимир Шкунов попытался набрать молодых кубинцев на службу в рядах российской армии. Они подтвердили, что перед тем, как их завербовали как наемников в вооруженные силы РФ, они служили в кубинской армии.

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