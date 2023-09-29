Российский историк в соцсетях вербовал граждан Кубы воевать против Украины – СМИ

Согласно исследованию, проведенному кубинским изданием Cubanet, российский историк Владимир Шкунов попытался набрать молодых кубинцев на службу в рядах российской армии. Лица подтвердили, что перед тем, как их завербовали как наемников в вооруженные силы РФ, они служили в кубинской армии.

Об этом сообщаеь Cubanet. Согласно отчету этой публикации, которая опросила этих молодых людей, им поступали сообщения в Messenger с приглашениями на строительные работы, но в действительности за этим предложением скрывалось участие в военных действиях против Украины.

Из более чем десятка опрошенных на предложение согласились не все. А согласившиеся рассказали, что прошли специальную подготовку по пехоте и боевым искусствам. Их также приглашали на разговор о дружбе между Кубой и Россией, которую провели кубинские военные.

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Опрошенные CubaNet лица подтвердили, что перед тем, как их завербовали как наемников в вооруженные силы РФ, они служили в кубинской армии.

Историк Владимир Шкунов – ведущий научный сотрудник Поволжского филиала Института российской истории РАН и член Экспертного совета при правительстве РФ. С 2021 года он руководит группой "Россия для кубинцев" в Фейсбуке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Кубы 4 сентября заявили о выявлении созданной Россией сети по вербовке кубинцев в РФ, а также граждан Кубы на войну против Украины. Против причастных к этой деятельности возбуждены уголовные дела, сама схема, как уверяют во внешнеполитическом ведомстве, была нейтрализована.

Напомним, ранее о том, что Россия активно вербует на войну против Украины граждан других государств, заявили в британской разведке. Людей заманивают обещаниями высоких денежных выплат.

В Минобороны Британии предполагают, что таким образом Москва пытается избежать внутренней мобилизации в преддверии президентских выборов 2024 года и получить дополнительную живую силу в условиях своих растущих потерь.