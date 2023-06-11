Путинская пропагандистка Скабеева захотела, чтобы армия Китая вошла в Россию. Видео

Прокремлевская пропагандистка Ольга Скабеева размечталась о том, чтобы солдаты Народно-освободительной армии Китая помогли российским оккупантам. Она заявила, что было бы неплохо ввести их в Белгородскую область РФ.

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Такую "гениальную" идею ведущая программы "60 минут" высказала в прямом эфире. Какого-то логичного объяснения, почему России необходимо еще больше живой силы, пропагандистка не озвучила (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не отказывайтесь от пары, тройки, десятки миллионов китайских солдат. Сейчас вот прям то что надо", – сказала Скабеева.

С ней не согласился даже так называемый эксперт, приглашенный на программу. "А почему?" – спросил он. "А почему нет?" – ехидно ответила россиянка.

Видимо, она так усердно пыталась пригрозить Украине и всему западному миру "дружбой" с КНР, что даже не поняла, что ее заявления вышли за рамки стандартной пропаганды прокремлевских медиа о "непобедимости" РФ. Действительно, почему "второй армии мира" вдруг понадобилась помощь военнослужащих Китая, да еще и в "защите" территории Российской Федерации?

"Ой смотрю на Белгородскую область и думаю: "Как же нам не хватает китайской народной армии"", – заявила Скабеева.

Как писал OBOZREVATEL:

– Скабеева начала обсуждать возможность передачи Украине от Запада ядерного оружия.

– Ранее она пришла к неутешительным выводам, что в России "тревожно", а Киев пытается устранить Москву "как геополитического противника". "Причем, судя по всему, они пока добиваются своего", – заявила пропагандистка.

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