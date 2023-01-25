Путина лечат лучшие западные врачи: чем болен диктатор, по версии разведки

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что президент РФ Владимир Путин, которому приписывают множество болезней, все еще жив только благодаря стараниям лучших врачей Запада.

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С соответствующим заявлением выступил заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Defli. "К сожалению, Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих жив. Лечили бы российские – все бы закончилось быстрее", – сказал он.

Чем же болен Путин, по версии разведки

Несмотря на то, что таблоиды едва ли не каждую неделю пишут о новых диагнозах Путина – от травмы копчика до болезни Паркинсона, в ГУР придерживаются мнения, что диктатор все же болен онкологией.

Так, начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Путин уже очень давно болен раком, о чем стало известно от людей из его близкого окружения.

Буданов не уточнил, о каком онкологическом заболевании идет речь. В нескольких СМИ много раз распространялись слухи, что это рак поджелудочной железы, простаты или щитовидной железы. Также звучала версия о том, что российский диктатор может быть болен саркомой.

А в The Mirror со ссылкой на инсайд из окружения главы Кремля заявляли, что Путин "тяжело болен раком крови".

Скибицкий ранее также уже говорил о болезнях Путина. В частности, обращал внимание на психическое здоровье президента РФ.

"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник, и физически также болен. Что возьмет верх первым – увидим", – сказал замначальника ГУР.

В Кремле же слухи о тяжелых заболеваниях Путина отвергают и настаивают: он в прекрасном состоянии. В этом действительно может быть доля правды, поскольку оккупанты вполне могут воспользоваться такого рода психологической операцией, чтобы усыпить бдительность и убедить в том, что Путин уже слаб и можно расслабиться.

Однако последние события доказывают, что диктатор действительно уже "сдал". На публичных мероприятиях он то и дело сжимает ноги, сидит в странных позах, хромает, сильно кашляет и прячет руку, на которой даже были замечены подозрительные пятна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что из-за ряда болезней Путин похудел на 8 кг и "сидит" на инъекциях.

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