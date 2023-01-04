'Надеюсь, очень скоро': Буданов дал новый прогноз по поводу смерти Путина

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин болен раком. Он выразил надежду на то, что диктатор скоро умрет.

Видео дня

Об этом Буданов сказал в интервью ABC News. "Конечно. Он болен долго, очень долго", – так он ответил на вопрос журналистки о том, болен ли лидер РФ.

Также она спросила, когда, по мнению Буданова, умрет российский президент.

"Я думаю, очень скоро. Я надеюсь", – сказал он, после чего улыбнулся.

Журналистка также поинтересовалась, какую болезнь диагностировали у Путина. Буданов сказал, что это рак: о том, что это именно онкологическое заболевание, "мы просто знаем это – от людей, источников", приближенных к диктатору РФ, пояснил он.

В то же время начальник ГУР считает, что война в Украине должна закончиться еще до смерти Путина. А уже после того как он умрет, в России произойдет трансфер власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, у российского диктатора Владимира Путина якобы может быть сразу два онкологических заболевания. По слухам, это рак поджелудочной железы и рак простаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!