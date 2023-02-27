За 9 лет появилась пропасть: россияне, массово протестовавшие против войны в 2014 году, сейчас призывают убивать украинцев. Видео

Еще девять лет назад, после захвата Россией украинского Крыма и начала войны на Донбассе, россияне массово выходили на протесты. Граждане страны-агрессора открыто выступали против боевых действий и оккупации территории другой страны. Они выходили на митинги и в 2014, и в 2015 годах. В Москве и Санкт-Петербурге проходили многолюдные "Марши мира".

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Однако за годы войны, которая в 2022-м переросла в полномасштабную, российское общество сильно изменилось. Теперь граждане России тоже массово ходят на митинги, но уже с призывами убивать украинцев и забрасывать нашу страну еще большим количеством ракет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

OBOZREVATEL решил вспомнить, как россияне протестовали против оккупации Крыма и Донбасса девять лет назад.

15 марта 2014 года в Москве на "Марш мира" против военной операции России в Крыму и в поддержку независимости и территориальной целостности Украины, по данным его организаторов, вышли около 50 тысяч человек.

Второй "Марш мира" в столице РФ состоялся в том же году 21 сентября. Его участники призывали остановить насилие и говорили о том, что россиянам не нужна эта война, развязанная Россией. Самыми популярными лозунгами были "Нет войне" и "Украина, мы с тобой", однако не прошло шествие без проблемного "Украинцы – наши братья".

В Санкт-Петербурге "Марш мира" прошел 27 сентября 2015 года. Акция не была согласована с городской администрацией, в шествии приняли участие около 500 человек. Организаторы назвали его и подобные акции "антивоенной прогулкой". Тогда часть россиян еще выступала против милитаристской политики своего государства и надеялись, что его руководство одумается.

Однако после этого антивоенные митинги начали жестоко подавлять путинисты и силовики, акции протеста сошли на нет. Кроме того, за россиян еще более активно взялись пропагандисты, выращивая все больше сторонников войны и делая их все более жестокими.

Теперь, спустя девять лет после начала российской агрессии, граждане РФ открыто поддерживают убийство украинцев, которых они еще недавно называли "братьями". Убивать наших граждан, например, призвали женщины из Южно-Сахалинска, которые поздравляли оккупантов с Новым годом. Они также просили захватчиков "спасать Россию".

Этому способствуют и российские пропагандисты. Ведущий российского государственного телеканала RT Антон Красовский призвал "топить в Тисине" и "сжигать в домах" украинских детей.

А священник-пропагандист РПЦ Андрей Ткачев назвал смерть военных РФ на фронте "лучшей из смертей". Он призвал молиться за то, чтобы погибшие оккупанты "ушли в рай".

По этому поводу недавно высказался президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, радость россиян от гибели мирных украинцев – это колоссальная трагедия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля в столице страны-агрессора России Москве смелый юноша с антивоенной позицией провел одиночную акцию против полномасштабного вторжения РФ в Украину. Николай Романов вышел на одиночный протест с флагом Украины к самому Кремлю.

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