Путин все больше впадает в зависимость от российских силовиков: Галлямов объяснил, чем это грозит главе Кремля

Глава Кремля Владимир Путин рискует, делая ставку на силовой ресурс на фоне более слабого политического инструментария. Часто для диктаторов это плохо кончалось – как для президента Индонезии в 1945–1967 годах Сукарно, который лишился власти и прожил остаток жизни под домашним арестом в результате переворота, организованного его генералом.

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Современная история тоже знает такие примеры. В 2019-м суданские военные свергли президента страны Омара аль-Башира. Сейчас он находится в тюрьме и ждет приговора. Об этом в колонке для Telegram-канала "Можем объяснить" рассказал российский политолог и политтехнолог Аббас Галлямов.

"Все дело в том, что, сделав эксклюзивную ставку на силовой ресурс, политик становится его заложником. Даже самый тупой генерал в какой-то момент понимает, что именно он является опорой власти и никаких других способов ее удержания, кроме него, у правителя нет", – объяснил эксперт.

В условиях отсутствия демократии, как отметил он, военные могут свергнуть власть, получить нужные показания, доказывающие вину политической верхушки. Поэтому "умные авторитарные правители", как написал Галлямов, стараются не опираться исключительно на силовые механизмы удержания власти. По его мнению, Путин в последнее время забыл об этом важном правиле.

В зависимость от своих "правоохранителей" попал и беларуский самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко – еще в 2020-м, после разгонов мирных протестов и усиления преследования оппозиции.

"Вполне может статься, что силовики его бы уже давно свергли, – возможно, еще тогда, во время протестов, однако им мешает зависимость местной политической системы от России", – считает Галлямов.

Однако в случае падения режима Путина Лукашенко "окажется совсем беззащитным". "И если беларусы вновь выйдут на улицу, то силовики вполне могут провернуть что-то вроде того, что проделали в свое время их индонезийские и суданские коллеги", – подытожил политтехнолог.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– У Путина сейчас крайне ограничены возможности продолжать войну против Украины, заявил Ян Стаббс, старший военный советник делегации Британии в ОБСЕ. Наиболее разумным для главы Кремля было бы вывести свои войска из украинских городов.

– В Reuters написали, что в окружении российского диктатора уже не верят в возможность победы РФ на поле боя.

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