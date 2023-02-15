Путин готовится к затяжной войне против Украины, однако в Кремле уже не верят в успех на поле боя – Reuters

Президент России Владимир Путин готовится к затяжной и изнурительной войне против Украины, он воспринимает ее как противостояние РФ и Запада. В то же время в окружении российского диктатора уже не верят в возможность победы РФ на поле боя и осознают, что экономические последствия государство-агрессор будет испытывать на протяжении многих лет, а потери людей и ресурсов, которые несет Россия, имеют устрашающие масштабы.

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При этом у Путина у России до сих пор нет ни одного реального оппонента в борьбе за власть. Об этом говорится в аналитическом материале Reuters.

Начиная агрессивную полномасштабную войну против Украины, пишет издание, Путин рассчитывал на "блицкриг", который впишет его имя в историю, а также он стремился к реваншу за проигрыш СССР в противостоянии с США и, как следствие, возрождению новой империи на базе РФ. Однако Украина перечеркнула все устремления Путина.

"Он ошибся. Война убила или ранила сотни тысяч; Россию и россиян на Западе презирают как агрессоров; и теперь его армия противостоит устойчивой Украине, которую поддерживает расширяющийся военный альянс НАТО под руководством США", - пишет издание.

Ссылаясь на источник в российских властных кругах, автор статьи пишет, что крах постиг и стремление российского диктатора усилить свой авторитет и влиятельность в мире.

"Впереди будет еще труднее и дороже как для Украины, так и для России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", - отметил высокопоставленный чиновник РФ на условиях анонимности.

Это чиновник также добавил, что его мнение разделяют многие представители российской элиты. Однако об этом они предпочитают молчать из-за страха быстрого наказания.

Свою интервенцию в Украине президент РФ пытается оправдать самозащитой. Во многочисленных выступлениях он заявляет, что якобы Москва вовлечена в экзистенциальную борьбу с высокомерным Западом, желающим разделить Россию и ее огромные ресурсы. И Украина, и ее западные партнеры этот нарратив отвергают.

В то же время, пишет издание, по словам пяти высокопоставленных российских источников, близких к принятию решений, несмотря на все вызванные Путиным геополитические потрясения, у него все еще нет серьезного соперника за власть. И учитывая подавление любого общественного инакомыслия, 70-летнему диктатору вообще не страшны следующие президентские выборы. В РФ они намечены на март 2024 года.

И пусть в полной мере стратегические и экономические последствия российского вторжения в Украину россияне еще не ощутили, у российской элиты уже нет иллюзий относительно результатов войны.

"Я не верю ни в большое наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром", - цитирует издание еще одного высокопоставленного собеседника, близкого к Кремлю.

По словам источника, Россия находится в невыгодном положении как в военных технологиях, так и в мотивации. Однако он уверен, что война будет продолжаться "очень долго".

Настроения в Кремле резонируют с публичными заявлениями российского террориста, экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина, который после начала полномасштабного вторжения РФ упорно (и почему-то пока безнаказанно) критикует российскую армию и командование, а также ход развязанной Россией войны.

"Мы находимся в абсолютно парадоксальной ситуации. У нас абсолютно недееспособное руководство, сформированное непосредственно президентом, который является несменяемым и которому нет альтернативы. Но смена президента приведет к скорой катастрофе", - отмечал Гиркин, который в этом видит путь к военному поражению, гражданской войне и уничтожению РФ.

В частности, приговоренный к пожизненному заключению из-за сбития пассажирского лайнера рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года террорист выражает разочарование секретностью, плохой связью и неэффективной командной структурой, которые и привели к ряду унизительных военных поражений России от рук в десятки меньшей по размерам Украины.

Впрочем, поражение РФ терпит и вне поля боя. Решением о мобилизации не менее 300 тысяч резервистов осенью прошлого года, Путин спровоцировал сотни тысяч экономически активных россиян трудоспособного возраста бежать из России.

Кроме того, из-за агрессии против Украины Россия получила огромное количество жестких санкций Запада, мощность которых в РФ не смогли предусмотреть и не ожидали. Едва ли не самым болезненным ударом для РФ стала потеря значительной части европейского газового рынка, который десятилетиями завоевывали сначала СССР, а затем – и путинская Россия.

"Добыча нефти в России выросла в 2022 году, но Москва объявила о сокращении добычи в марте, скорее всего, в ответ на западное ограничение цен на ее нефтепродукты. Западные фирмы и инвесторы стремятся выйти, заставив Россию обхаживать Китай как инвестора и покупателя российской нефти. По прогнозам Международного валютного фонда, ее экономика в размере 2,1 триллиона долларов США, что составляет примерно одну 12-ю размера экономики США, в этом году вырастет на 0,3%, что гораздо ниже темпов роста Китая и Индии", - указано в публикации.

Россия столкнулась со стремительным ростом дефицита бюджета, помочь которому Москва не может, даже вливая средства из так называемого фонда "черного дня".

"Эта война является наиболее значимой деятельностью, которую когда-либо осуществлял Путин, и, безусловно, для России это наиболее значимая авантюра с момента распада Советского Союза", - убежден Сэмюэль Чарап, специалист из России корпорации RAND, работавший в Государственном департаменте.

Впрочем, если бизнес-элиты РФ и возражают против продолжения войны, публично они этого не выявляют.

Издание пишет, что исход войны в значительной степени решится на поле боя. Обе стороны понесли значительные потери. Ни одна не имеет преимущества в воздухе.

"Запад поставляет более совершенное оружие с большой дальностью после предоставления пушек, снарядов, ракет и разведывательных данных на десятки миллиардов долларов. Но его толерантность к этим расходам не может быть бесконечной", - пишет издание.

Именно на это, уверен глава ЦРУ Уильям Бернс, и делает ставку Путин.

"Следующие шесть месяцев, как мне кажется, и это наша оценка в ЦРУ, будут критическими", - цитирует издание заявление Бернса от 2 февраля.

Он убежден, что реальность на поле боя больно ударит по "высокомерию Путина", показав ему, что его армия не может наступать, а лишь теряет уже захваченные территории.

Однако, не все представители российской элиты склонны согласиться с этим прогнозом. Некоторые считают, что проиграет "коллективный Запад", потому что, мол, Россия просто не может потерпеть поражение.

"Президент верит, что он может победить в Украине. Он, конечно, не может проиграть войну. Победа будет за нами", – заявил изданию еще один российский чиновник.

Впрочем, как будет выглядеть победа или поражение России в Украине, пока не берутся уточнять ни в западных, ни в кремлевских кабинетах. При этом РФ не контролирует полностью ни одну из четырех украинских областей, которые уже назвала регионами России. Украина же настроена вернуть каждый метр своей территории.

Следовательно – надежды на скорое окончание войны мало.

"Путин будет оставаться у власти до конца, если он не умрет или не произойдет переворота – и то, и другое сейчас маловероятно. Путин не может выиграть войну, но он знает, что не может проиграть", - резюмировал один из высокопоставленных западных дипломатов, слова которого приводит издание.

Напомним, ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что война в Украине закончится, когда Путин поймет, что его армия проиграла на поле боя, а санкции ввергают Россию в экономическую пропасть. Получение Украиной гарантий безопасности, по его мнению, также является непременным условием завершения войны. Только эти факторы могут в конечном итоге привести к переговорам, которые положат конец развязанной Россией бойне в Украине.

Также сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил в беспрецедентной поддержке Украины. По его словам, Путин допустил две стратегические ошибки, когда начинал полномасштабную войну: недооценил силу и храбрость народа Украины и ее Вооруженных сил, а также решительность и единство НАТО и партнеров Альянса.