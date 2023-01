Путин ведет особую ''игру'' с Пригожиным: ISW рассказал о ротациях в РФ и оценил угрозы для Украины

Звезда основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина начала закатываться в РФ спустя нескольких месяцев очевидного подъема после того, как он не смог выполнить обещания "захватить Бахмут" собственными силами. Диктатор Владимир Путин решил не полагаться на него и его наемников, и вместо этого снова доверился Герасимову, Шойгу и обычным российским военным.

Он начал "особенную" игру с главарем "вагнеровцев", прибегнув к ротациям в военном командовании. На это и то, какие угрозы существуют от таких действий Кремля для Украины, указали аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По их мнению, кремлевский лидер, вероятно, обратился к Пригожину и его союзнику генералу армии Сергею Суровикину с просьбой продолжить усилия по укреплению позиций, а также "сломить волю Украины" и ее западных сторонников продолжать войну после того, как обычные российские ВС потерпели катастрофические неудачи на фронте.

Однако и попытки Пригожина захватить Бахмут завершились кульминацией, а ракетная кампания Суровикина привела лишь к причинению страданий украинскому гражданскому населению и израсходованию большей части российских запасов высокоточных ракет.

Эксперты отмечают, что Пригожин как будто решил в этот период, что его звезда действительно восходит и он может бросить вызов новоназначенному командующему оккупантами генералу Валерию Герасимову и даже главе минобороны Сергею Шойгу за первенство в российском военном деле. Но теперь эти надежды кажутся иллюзорными.

Вероятно, Путин решил не полагаться на основателя "Вагнера" и его нерегулярные силы, а вместо этого снова доверился Герасимову, Шойгу и обычным российским военным. Так, в начале декабря он приступил к рецентрализации управления военными действиями в ведении министерства обороны РФ. Сперва он передал Герасимову общее командование объединенной группировкой войск в Украине, подчинив Суровикина Герасимову вместе с двумя другими заместителями. А позже минобороны РФ объявило о масштабных реформах по расширению и воссозданию вооруженных сил.

Украинская разведка и некоторые кремлевские чиновники также сообщили, что Путин готовится начать вторую волну мобилизации резервов для расширения ВС РФ, а минобороны России пытается повысить профессионализм своих обычных вооруженных сил и проверить их эффективность.

"Такие реформы и назначения знаменуют собой значительный поворот в усилиях Кремля по воссозданию своих обычных вооруженных сил и снижение внимания к краткосрочным мерам по смягчению последствий, таким как использование нерегулярных формирований на передовой", – считают в ISW.

Отмечается, что решение Путина сосредоточиться на обычных российских силах и полагаться на них маргинализирует ЧВК "Вагнера" и фракцию силовиков, которые, тем не менее, продолжают вносить свой вклад в военные действия России против Украины.

Также диктатор пытается восстановить авторитет и репутацию минобороны РФ, которые сильно пострадали из-за неудач в 2022 году и в течение многих месяцев подвергались нападкам со стороны российской группировки силовиков.

"Поворот Путина стал наиболее очевидным, когда он демонстративно не поверил Пригожину и его "вагнеровцам" в захвате Соледара во время интервью федеральному телевидению 15 января. Пригожин и его союзники какое-то время боролись за то, чтобы присвоить себе заслуги в завоевании Бахмута и захвате Соледара, что сделало решение Путина отказаться от признания минобороны РФ "Вагнера" крупным поражением Пригожина", – подчеркнули аналитики.

Они предположили, что тот, возможно, почувствовал угрозу возвышения Пригожина и его бестактного самоутверждения. Хотя в начале войны он, вероятно, обратился к нерегулярным силам своего "повара", чтобы пережить период, следующий за кульминацией российских обычных вооруженных сил после безрассудной и дорогостоящей попытки захватить Северодонецк и Лисичанск.

"Наступление России на Северодонецк и Лисичанск, последовавшее за неудачным наступлением России на Киев и кровавой битвой за Мариуполь, истощило большую часть ее наступательной боевой мощи на Донбассе и юге Украины. Российские войска дорого заплатили за захват двух оставшихся крупных городов Луганской области и столкнулись со значительной нехваткой войск, что побудило Путина начать кампании по набору добровольцев по всей стране. И он позволил Пригожину расширить свои силы за счет заключенных, чтобы смягчить нехватку кадров и сохранить импульс на некоторых избранных фронтах нетрадиционными средствами", – пояснили эксперты.

Тем временем Пригожин, вероятно, воображал, что его усилия в Украине продолжат приносить ему военную и политическую власть в России. Однако интенсификация битвы за Бахмут в декабре и ее последующая кульминация могут свидетельствовать о том, что он пытался и не смог затмить МО РФ до начала 2023 года.

В ISW убеждены, что Поворот Путина к Пригожину имеет как положительные, так и отрицательные последствия для военной кампании России против Украины. Сейчас он маргинализируется и дистанцируется от трудно поддающейся контролю группы наемников, состоящей преимущественно из недисциплинированных заключенных, которыми командуют самым жестоким образом. Но Пригожин, скорее всего, продолжит критиковать минобороны РФ и Кремль и, возможно, даже попытается настроить против Путина провоенную националистическую фракцию. Хотя это будет иметь меньший вес, если диктатор сможет убедить ее в том, что он по-прежнему "привержен своему первоначальному представлению о победе" и намерен добиваться ее более традиционными средствами.

"Маргинализация таких людей, как Пригожин, – это хорошо. Никогда не бывает нормально, чтобы такие люди, как Пригожин, находились в центре власти, поэтому любые признаки того, что он отступает от власти, положительны. Пригожин еще не ушел и вряд ли навсегда покинет путинское окружение. И он может подняться снова, если Герасимов и его приспешники снова подведут Путина. Но на данный момент он, по-видимому, становится все более истощенной силой в кремлевских кругах, и это хорошо", – указали аналитики ISW.

Вместе с тем подчеркнули, что вызывает тревогу ныне возрождение профессиональных российских военных. Пригожин никогда не смог бы создать мощный и устойчивый национальный военный аппарат. Пока Путин одобрял его нестандартный подход к продолжению войны, он оттягивал тот день, когда Россия сможет восстановить мощную обычную армию.

"Его возвращение к Герасимову и регулярному порядку, вероятно, вернуло Россию на путь восстановления ее вооруженных сил. НАТО поступило бы правильно, если бы приняло к сведению это развитие как вопрос своей собственной безопасности в будущем, а не то, что оно могло бы предвещать Украине", – пояснили в Институте изучения войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Путин мог частично потерять контроль над системой власти в РФ. На это указывает разрастающийся публичный конфликт между минобороны России, Пригожиным и администрацией президента.

