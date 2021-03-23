Путин "втихаря" вакцинировался от COVID-19, видео не показали

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 марта, вакцинировался против COVID-19. Процедура не была публичной.

О том, что глава РФ получил прививку, вечером вторника сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова передал Telegram-канал российского агенства ТАСС.

Как утверждает Песков, после укола Путин чувствовал себя хорошо. В среду, 24 марта, – на следующий день после прививки – президента страны-агрессора ждет полноценный рабочий день.

Отметим, что утром вторника пресс-секретарь Путина провел пресс-брифинг, в ходе которого заявил, что россиянам "придется верить на слово", что президента вакцинировали от коронавируса.

Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, покажут ли процедуру публично, передает "Русская служба ВВС".

"Это такая достаточно несложная процедура, и, учитывая президентский рабочий график, конечно, это будет сделано так, чтобы минимально повлиять на рабочее время президента", – добавил чиновник.

Корреспондент ВВС указал на то, что многие не доверяют вакцинам. "Не было бы лучше, чтобы президент привился на камеры, как это сделали многие лидеры – чтобы люди пошли масштабно вакцинироваться?" – спросил журналист.

На это Песков ответил: "Президент и так, вы видите, достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, с производством вакцин, и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцин делает очень много и так. А что касается вакцинации под камеры, ну, он никогда не был сторонником, ему это не нравится".

Напомним:

об своем решении сделать прививку глава РФ объявил 22 марта во время совещания по наращиванию производства вакцин против COVID-19. Уже тогда заявлялось, что укол не будет "публичными мероприятием".

"Вакцинация – это добровольный выбор каждого человека, его личное решение", – говорил тогда Путин.

Кроме того, в Кремле отказывались назвать, каким именно препаратом будет привит российский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейское агентство лекарственных средств призвало страны ЕС не спешить регистрировать российскую вакцину "Спутник V" до тех пор, пока не будут завершены все необходимые проверки препарата.