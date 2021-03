Страны ЕС предостерегли от регистрации российской вакцины до полной проверки

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) призвало станы ЕС не спешить с регистрацией российской вакцины против коронавируса "Спутник V" пока оно не завершит проверку безопасности препарата.

Об этом телеканалу ORF заявила глава правления ЕМА Криста Виртумер-Гохе, отметив, что специалисты получают пакеты данных от российских производителей, пишет "Радио Свобода".

"Пакеты данных поступают от российских производителей, и они будут проверены в соответствии с европейскими стандартами качества, безопасности и эффективности", – подчеркнула она.

Глава правления ЕМА добавила, что у них пока нет данных о вакцинированных людях.

Европейский регулятор начал проверку российского препарата 4 марта. Ведомство изучает данные, которые поступают из разных источников.

Напомним, ранее высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС усилит противодействие российским кампаниям по дезинформации западных вакцин.

До этого газета The New York Times писала, что российские информационные агентства намеренно писали плохо о препаратах Pfizer и AstraZeneca, чтобы продвинуть "Спутник V". Также, по данным The Wall Street Journal, ряд СМИ, которыми руководят российские спецслужбы, намеренно ставят под сомнение безопасность и эффективность западных вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что "Спутник V" ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована в стране, потому что ее производит государство-агрессор.