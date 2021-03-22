Путин рассказал, когда вакцинируется против коронавируса: в сети отреагировали

Президент России Владимир Путин заявил, что во вторник, 23 марта, он вакцинируется против коронавируса. На данный момент неизвестно, каким именно из трех российских препаратов ему сделают прививку.

Об своем решении глава РФ объявил в понедельник, 22 марта, во время совещания по наращиванию производства вакцин против COVID-19. Пресс-секретарь Путина добавил, что это не будет "публичными мероприятием".

"Вакцинация – это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", – цитирует Путина российское издание "ТАСС".

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов написал о вакцинации Путина на своей странице в Twitter. Пользователи соцсети отреагировали на эту новость неоднозначными комментариями.

Одни из них не верят в то, что президент РФ вакцинируется российским препаратом, и считают, что вместо этого ему сделают инъекцию витаминов. Некоторые комментаторы, однако, даже пожелали Путину здоровья.

Один из пользователей в свою очередь пожаловался, что записался в очередь на вакцинацию в феврале и должен был получить свою дозу завтра, 23 марта. Однако ему позвонили в понедельник, 22 марта, и сказали не приходить, так как "вакцина закончилась и не известно когда будет".

Напомним, журналист Дмитрий Гордон заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является оружием пропаганды Кремля, и поэтому Путин не привился этим препаратом.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил о готовности при определенных условиях уйти в отставку из-за скандала со "Спутником V".