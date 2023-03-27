Путин снова заговорил о 'красных линиях', заявив, что Запад с 2014 года передает Украине оружие

Президент государства-террориста Владимир Путин в очередной раз заговорил о "красных линиях". Кремлевский диктатор заявил, что Запад с 2014 года передавал Украине оружие.

Видео дня

Об этом сообщает росСМИ. Отмечается, что Путин убежден, что Запад переходит все "красные и даже бордовые линии, поставляя оружие на Украину".

"Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали свершению государственного переворота", – выдал Путин, отвечая на вопрос журналистам о том, что поставки Украине оружия, в том числе боеприпасов с обедненным ураном – это "пересечение красной и даже бордовой линии".

Как известно, Путин распространяет нарративы о разворачивании ядерного оружия на территории Беларуси в надежде снизить моральный дух украинцев и сдержать предоставление Украине западной военной помощи.

Таким образом, кремлевский диктатор пытается помешать контрнаступлению Вооруженных сил Украины, которое ожидается в ближайшее время.

Напомним, что в Евросоюзе тоже скептически относятся к возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что после визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву вероятность ядерной войны уменьшилась, ведь Си четко дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что ядерное оружие применять не стоит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 марта Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Хотя на самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что белорусская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!