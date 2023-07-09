Путин пытался показать силу после мятежа Пригожина и приуменьшить его роль – разведка Британии

Реакция прокремлевских СМИ на попытку мятежа ЧВК "Вагнер" и ее владельца Евгения Пригожина происходила в три этапа. Сначала они явно были не готовы к такому повороту событий, однако по окончании мятежа начали приуменьшать его значение и преподносить в глазах россиян диктатора Владимира Путина.

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Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в Twitter Министерства обороны Украины. Там заметили, что когда 23 июня началось восстание, средства массовой информации почти наверняка были удивлены. Тогда российское телевидение соблюдало свой традиционный график.

После того, как восстание было подавлено, российские государственные издания попытались "исправить" утверждения о том, что силы безопасности были пассивными. Пропагандисты продвигали идею о том, что Путин победил, подавив мятеж и избежав кровопролития, а также стремились объединить страну вокруг президента.

В конце концов, почти через неделю государство начало преуменьшать значение владельца "Вагнера" Евгения Пригожина и мятежа, очерняя их. Кроме того, каналы Wagner Telegram преимущественно смолкли, почти наверняка из-за вмешательства государства, убеждены в британской разведке. Путин же со своей стороны осуществляет чрезвычайно яркие публичные мероприятия, стремясь продемонстрировать силу.

Напомним: аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что Украина уже выиграла от попытки владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поднять бунт в России и может выиграть еще больше. После "похода" вагнеровцев "на Москву" подразделения наемников, скорее всего, больше не смогут воевать против Украины, что может навсегда снизить способность РФ вести войну.

В ISW считают, что президент РФ Владимир Путин фактически потерял "самую эффективную боевую силу России на данный момент".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также в ISW считают, что Путин продолжает разрешать ЧВК "Вагнер" и ее владельцу Евгению Пригожину действовать в РФ и потенциально представлять угрозу его режиму. Ведь до сих пор нет признаков того, что кремлевские власти высылали или задерживали командиров или рядовых боевиков среди "вагнеровцев", участвовавших в вооруженном бунте;

– в ГУР МО Украины выразили убеждение, что режим Путина в РФ пошел трещинами, этим могли бы воспользоваться россияне для того, чтобы начать гражданскую войну и свергнуть главу Кремля. Таких людей сейчас практически нет, однако есть отдельные группы, готовые бороться за свои интересы.

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