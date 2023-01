Путин пытается найти поддержку затяжной войны: в ISW рассказали, что стоит за заявлениями главы Кремля, и какая борьба разгорается в РФ

Российский диктатор Владимир Путин продолжает усилия по активизации оборонно-промышленной базы РФ для поддержки затяжной войны против Украины. Его речь, посвященная "памяти блокады Ленинграда", свидетельствует о том, что он по-прежнему не уверен в способности существенно влиять на российское информационное пространство для поддержки своих военных целей.

Видео дня

При этом выступление стало частью более масштабной информационной попытки заключить "СВО" в российские национальные мифы о Второй мировой войне, чтобы усилить поддержку затяжной войны и мобилизации. На это указывают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что Путин использовал свое выступление 18 января, чтобы повторить стандартную и давнюю кремлевскую риторику, которая ложно утверждает, что Россия начала вторжение в Украину, чтобы "защитить жителей Донбасса от неонацистов", которые, как утверждает Кремль, "захватили контроль над украинским правительством в 2014 году".

Кремлевский лидер не использовал огласку этого события для каких-либо заявлений о войне против Украины, таких как новая волна мобилизации или официальное объявление войны, которые пустили в ход некоторые российские блогеры. Он отказался использовать несколько громких публичных выступлений, в том числе свою ежегодную новогоднюю речь и отмененное ежегодное обращение к Федеральному собранию, чтобы сделать какие-либо заметные новые заявления о войне.

"Путин, вероятно, повторил стандартную кремлевскую риторику, потому что она нашла отклик в российском ультранационалистическом провоенном сообществе, элементы которого все более критически относятся к его ведению войны. Он может попытаться со временем изменить российское информпространство, но, похоже, не хочет или не может попытаться произнести драматическую речь, которая представляет собой существенный перегиб в его риторике", – считают в ISW.

По мнению аналитиков, речь Путина является частью более крупной и относительно новой информационной попытки для мифизации "СВО", чтобы усилить поддержку россиянами затяжных боевых действий и усиления мобилизации.

Эксперты указывают, что выступление Путина имело символическое значение для российской внутренней аудитории. Он любит использовать символические даты и исторические аналогии, обращаясь к народу, и произнес эту речь в Санкт-Петербурге в ознаменование 80-летия советских войск, прорвавших нацистскую блокаду Ленинграда. Путин заявил, что советские войска победили "геноцид Ленинграда" нацистской Германии, и провел сравнение с тем, как современная Россия борется с "украинскими неонацистами" на Донбассе – мифом, которое Кремль использует, чтобы оправдать свое вторжение в Украину в 2022 году.

"Путин, вероятно, стремится со временем изменить информационное пространство, чтобы возродить поддержку вторжения и продолжения затяжной войны, вновь вводя нарративы до 24 февраля 2022-го об "украинских неонацистах" и "геноциде россиян", чтобы восстановить контроль над освещением войны после того, как в значительной степени уступили это пространство множеству квазинезависимых актеров", – отметили в ISW.

По данным Института, Путин продолжает усилия по активизации оборонно-промышленной базы (ОПБ) России для поддержки затяжной войны против Украины. Он посетил 18 января рабочих Обуховского государственного завода, входящего в состав российской государственной оборонно-промышленной компании "Алмаз-Антей". На встрече диктатор заявил, что российская оборонная промышленность ныне может производить больше, чем раньше (когда именно, он не уточнил), и Россия "достигнет уровня производства ОПБ, в котором нуждается".

Путин признал, что рабочие на Обуховском заводе работают в три смены в день, и повторил, что сотрудники предприятий оборонной промышленности были освобождены от мобилизации, вероятно, потому, что ему нужно сохранить специализированных рабочих на ОПБ страны.

"Путин также использовал этот визит, чтобы провести исторические параллели между Второй мировой войны и нынешней войной в Украине. Он и обуховские рабочие обсудили, как во время Второй мировой погибло более 6500 рабочих указанного завода и как сегодня Россия "абсолютно оправдана" в борьбе с неонацистами в Украине", – говорится в сводке.

Аналитики добавили, что Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров продолжают отрицать суверенитет Украины и категорически отказываются от прямых переговоров с Киевом. На этом фоне основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин становится все более наглым в своих словесных нападках на минобороны РФ и Кремль. Он и другие известные в России люди создают новое пространство для критики российского лидера, не опасаясь возмездия.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РФ на фоне ряда неудач на фронте снова начал оправдываться за начало полномасштабной войны против Украины. Путин объяснил, якобы введение армии на территорию независимого государства было необходимо, чтобы закончить "геноцид" на Донбассе.

В то же время реальное состояние российского военно-промышленного комплекса почти достигло предела. Если ситуация не изменится, то армии РФ уже совсем скоро придется вооружиться стрелами и дубинками – из-за санкций, которые мир ввел против России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!