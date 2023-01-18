Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда отсадили на несколько метров на встрече с Путиным. Фото

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с участниками Второй мировой войны и жителями блокадного Ленинграда 18 января, в 80-ю годовщину прорыва блокадного кольца немецких войск советской армией. Во время встречи диктатор предпочел отсесть от присутствующих на несколько метров.

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Всех участников пропагандистского мероприятия перед допуском "к телу" заставили сдавать тесты на коронавирус. В Музее обороны и блокады Ленинграда, где была организована встреча, несколько помещений выделили для диктатора и его многочисленных врачей. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, по данным одного из популярных в РФ Telegram-каналов, приглашенных на встречу ветеранов отодвинули от Путина на несколько метров, для этого со стола убрали четыре микрофона.

Судя по фото, опубликованным Кремлем, ветеранов усадили подальше от Путина. В видеотрансляции показывают только его, чтобы изоляция диктатора не бросалась в глаза.

По данным паблика, сотрудников музея, а также приглашенных ветеранов и переживших блокаду ленинградцев перед встречей заставили сдавать тесты на коронавирус. Несколько помещений в музее освободили для самого диктатора и сопровождающих его врачей.

Как сообщает Русская служба ВВС, пафосные мероприятия, посвященные 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда во время Второй мировой войны стартовали в РФ с самого утра.

"Сначала Путин возложил венок на Пискаревском кладбище – как и год назад, в полном одиночестве, если не считать почетного караула и охранников ФСО. Затем встретился с ветеранами и блокадниками. Потом – с рабочими. Успел встретиться и с губернатором... На Обуховском заводе (концерн "Алмаз-Антей") среди прочего заявил, что Россия ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, и пообещал отсрочку от службы в армии по призыву работникам ВПК. И даже осмотрел образец электромобиля E-Neva", – пишет издание.

Но кульминацией дня, по замыслу Кремля, должна была стать встреча Путина с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Многие эксперты и аналитики на Западе, а также российские блогеры, поддерживающие войну против Украины, ожидали, что во время этой встречи российский диктатор может сделать заявление о начале новой волны мобилизации или объявить войну Украине. Однако ничего подобного хозяин Кремля не сделал. Хотя в полной мере использовал площадку для рассуждений о "неизбежности войны против Украины."

"О том, как будет дальше идти война, Путин ничего не сказал – только высказал уверенность в "победе", которая "неизбежна", – пишет Русская служба ВВС.

Напомним, накануне мероприятий с участием Путина в Санкт-Петербурге его пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг разрекламированное "важное заявление" хозяина Кремля. В частности, он заявил, что Путин не будет объявлять новую волну мобилизации.

При этом аналитики Института изучения войны прогнозировали, что Путин может объявить вторую волну мобилизации уже 18 января. По их мнению, Россия готовится к затяжной войне.

Аналитики отметили, что Путин любит использовать символические даты для обращения к российскому народу, и некоторые российские провоенные блогеры считают, что он воспользуется этой возможностью, чтобы объявить либо мобилизацию, либо войну с Украиной.

О возможной подготовке РФ к продолжению мобилизации россиян свидетельствует и тот факт, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил 17 января, что выполнит директиву Путина о проведении широкомасштабной военной реформы в период с 2023 по 2026 год для расширения обычных вооруженных сил России. По мнению экспертов, вероятно, такие меры запланированы в рамках подготовки к затяжной войне в Украине, а также для создания условий быстро построить значительно более сильную российскую армию.