Российской армии придется перейти на стрелы и дубины: почему реальное состояние ВПК РФ упорно не хочет отвечать представлению Путина

Реальное состояние российского военно-промышленного комплекса почти достигло предела. Если ситуация не изменится, то армии страны-агрессора уже совсем скоро придется вооружиться стрелами и дубинками. Вся причина в санкциях, введенных миром против России.

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Об этом говорится в публикации в Telegram-канале "Досье шпиона". Автор паблика утверждает, что ВПК государства-террориста упорно не хочет отвечать представлению президента РФ Владимира Путина.

"Оборонно-промышленный комплекс набрал серьезные обороты, некоторые предприятия работают круглосуточно – заявил вчера Президент РФ Путин. На днях удалось пообщаться с одним из руководителей на оборонном предприятии России, который по понятным причинам пожелал остаться неизвестным. По его словам начало нового года не задалось. Портфель на гособоронзаказ 2023 года до сих пор полностью не сформирован, о чем говорил и сам президент во время совещания с правительством", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что особенно сложная обстановка на данный момент на предприятиях, где используются станки для металлообработки.

"Из за введенных санкций половина станков стоит без дела, то инструментов нет, а то и просто программное обеспечение не обновляется. Нет проблем только со старыми советскими станками, но на них практически ничего нельзя сделать. Еще хуже ситуация обстоит с электроникой", – говорится в публикации.

Кроме того, с Нового года предприятие было вынуждено вернуть работников на пятидневку, при том, что с октября 2022 года оно работало шесть дней в неделю при почасовой оплате труда.

"Деньги в бюджете закончились и людям банально нечем платить. Условия труда невыносимые, из Кремля и координационного штаба постоянно угрожают ответственностью директорам предприятий, в то время как рабочие просто устали и отказываются работать в таких условиях и уже в открытую критикуют руководство страны при этом употребляются оскорбления президента и правительства", – пишет автор канала.

По его словам, больше всего руководителей предприятий ОПК сегодня беспокоит оторванность руководства страны от реальности.

"В докладах наверх постоянно звучат фразы о победах в ОПК, а на деле некоторые образцы вооружения реально существуют только на бумаге, о чем министру обороны хорошо известно. По мнению моего собеседника, если до конца года СВО не закончится и не будет снято хотя бы часть санкций, то уже в 2024 году российской армии придется переходить на дубины и стрелы", – резюмировал автор паблика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин на фоне огромных потерь его армии на войне в Украине потребовал срочно нарастить производство оружия для российских оккупантов. Он также приказал улучшить его качество.

Также OBOZREVATEL писал, что Путин заявил, что "вторая армия мира" легко "пощелкает" системы Patriot, о предоставлении которых Украине заявили в США. Он анонсировал очередное "аналогов_нет", которое должно повергнуть мир в ужас.

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