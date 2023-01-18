Путин заявил, что цель ''спецоперации'' против Украины – прекращение войны, и пожаловался на обман

Лидер России Владимир Путин на фоне череды неудач на фронте вновь начал оправдываться за начало полномасштабной войны в Украине. Он пояснил, что введение своей армии на территорию независимого государства было необходимо, чтобы закончить "геноцид" на Донбассе.

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Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которую транслируют российские СМИ. В очередной раз Путин сослался на "историческую принадлежность" украинских территорий России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальной военной операции, – это нужно для того, чтобы остановить войну и защитить наших людей. Людей, проживающих на тех территориях, которые исторически российские... Ну сейчас не будем вдаваться в подробности, сейчас не время и не место. РФ во всяком случае примирилась с этим событием, несмотря на то, что это исторически наши территории, но мы примирились исторически с этим..", – пытался "блеснуть" эрудицией диктатор.

Однако, как добавил Путин, он не мог наблюдать издалека, как жителей Донецкой и Луганской областей буквально зверски истребляют за русский язык и русскую культуру. Именно поэтому армия РФ была вынуждена начать полномасштабную войну с полным разрушением мирной инфраструктуры по всей Украине.

При этом Путин поспешил добавить, что Кремль терпел, сколько мог и якобы пытался урегулировать конфликт мирным путем. Однако, по его словам, "противник", которого он, впрочем, не назвал, заведомо обманывал, задабривал и просто выигрывал время для подготовки к переходу к острой фазе.

"Сейчас стало очевидно, что мирное решение по определению было невозможно. Поэтому нам ничего не оставалось делать кроме того, что мы делаем сейчас. А что касается преступлений против гражданского населения от неонацистов, обосновавшихся в Украине после госпереворота... Это первичная проблема и источник сегодняшних событий – госпереворот", – заключил российский диктатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинской разведки, Путин осознал то, что ему не удастся быстро захватить наше государство. Поэтому он ведет подготовку к длительной войне.