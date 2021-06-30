Путин во время "прямой линии" разговаривал с телевизором, здоровался с ним и задавал вопросы

Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" говорил с видео – здоровался и задавал вопросы спикерам, обращения которых были записаны заранее. Пресс-конференцию политика транслировали в прямом эфире в среду, 30 июня.

На то, что Путин "говорил с телевизором", обратило внимание издание "Медуза" (признанное властями РФ "иноагентом"). Журналисты предположили, что российского главу могли не предупредить о том, что вопросы записаны, а не идут "в живую" онлайн. Возможно, Путин не понял формат "прямой линии".

К примеру, Евгению Цветкову из Москвы президент России в ответ на "Добрый день" сказал "Здрасьте", а потом поздоровался еще раз, когда мужчина представился и сказал, из какого он города.

Видео дня

Политик также поздоровался со следующим видео, которое записала Екатерина Качайлова из столицы РФ.

Кроме того, когда Валентина Слепцова из Липецка жаловалась на цену заграничных бананов, Путин задал женщине вопрос: "Сколько? Сколько стоит? Сколько там цена-то?".

Перед тем, как показать в эфире не записанное видео, а живой видеозвонок из Троицка, Путина предупредили об этом, отметив: с собеседником действительно можно будет поговорить.

Позже президент РФ снова попытался поговорить с записанным заранее роликом – от Светланы Култыгиной из Краснотурьинска Свердловской области. Он спросил, какое у женщины отчество.

"Светлана, а как вас по батюшке, извините?" – обратился Путин к видео. На это отреагировала ведущая Наиле Аскер-заде, пояснив, что поговорить с россиянкой не выйдет. После этого Путин решил перейти к ответу на обращение женщины.

Как писал OBOZREVATEL, во время "прямой линии" Путин говорил не только о проблемах граждан РФ, но и затронул Украину, "братские народы" и противостояние с США.

В частности, он сделал пропагандистское заявление, сказав, что не видит смысла встречаться с Владимиром Зеленским, пока Украина отдана "под внешнее управление". Также он сравнил действия Киева с применением оружия массового поражения.

Более детально о пресс-конференции главы страны-агрессора – читайте в нашем материале по ссылке.