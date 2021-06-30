Путин во время "прямой линии" разговаривал с телевизором, здоровался с ним и задавал вопросы

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" говорил с видео – здоровался и задавал вопросы спикерам, обращения которых были записаны заранее. Пресс-конференцию политика транслировали в прямом эфире в среду, 30 июня.

На то, что Путин "говорил с телевизором", обратило внимание издание "Медуза" (признанное властями РФ "иноагентом"). Журналисты предположили, что российского главу могли не предупредить о том, что вопросы записаны, а не идут "в живую" онлайн. Возможно, Путин не понял формат "прямой линии".

К примеру, Евгению Цветкову из Москвы президент России в ответ на "Добрый день" сказал "Здрасьте", а потом поздоровался еще раз, когда мужчина представился и сказал, из какого он города.

Видео дня
"Прямая линия" с Путиным
Евгений Цветков

Политик также поздоровался со следующим видео, которое записала Екатерина Качайлова из столицы РФ.

Путин в студии российского телеканала
Екатерина Качайлова

Кроме того, когда Валентина Слепцова из Липецка жаловалась на цену заграничных бананов, Путин задал женщине вопрос: "Сколько? Сколько стоит? Сколько там цена-то?".

Видео с жалобой на цены

Перед тем, как показать в эфире не записанное видео, а живой видеозвонок из Троицка, Путина предупредили об этом, отметив: с собеседником действительно можно будет поговорить.

Позже президент РФ снова попытался поговорить с записанным заранее роликом – от Светланы Култыгиной из Краснотурьинска Свердловской области. Он спросил, какое у женщины отчество.

Владимир Путин

"Светлана, а как вас по батюшке, извините?" – обратился Путин к видео. На это отреагировала ведущая Наиле Аскер-заде, пояснив, что поговорить с россиянкой не выйдет. После этого Путин решил перейти к ответу на обращение женщины.

Реакция пользователей сети

Как писал OBOZREVATEL, во время "прямой линии" Путин говорил не только о проблемах граждан РФ, но и затронул Украину, "братские народы" и противостояние с США.

В частности, он сделал пропагандистское заявление, сказав, что не видит смысла встречаться с Владимиром Зеленским, пока Украина отдана "под внешнее управление". Также он сравнил действия Киева с применением оружия массового поражения.

Более детально о пресс-конференции главы страны-агрессора – читайте в нашем материале по ссылке.

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