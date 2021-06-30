Путин оценил вероятность встречи с Зеленским и заговорил о 'внешнем' влиянии

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пока Украина отдана "под внешнее управление".

Об этом он сказал во время "прямой линии" с россиянами, трансляцию которой ведет "Первый канал".

"Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление... Вопросы решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже. Я не отказываюсь от встреч в таком роде, только надо понять, о чем говорить", – заявил Путин.

Новость обновляется...