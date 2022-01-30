Путин просчитался, готовя нападение на Украину: СМИ привели аргументы

Глава Российской Федерации Владимир Путин недооценил негативные последствия для своей страны в случае новой масштабной агрессии против Украины. Вероятно, его дезинформировали по этому поводу собственные советники.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на слова осведомленных высокопоставленных чиновников. Те же свои выводы основывают на данных американской разведки.

Американский чиновник, специализирующийся на теме России, назвал "слишком амбициозной и несколько сумасшедшей" идею Путина по поводу вторжения в Украину или временной ее оккупации.

"У него может быть план очень быстро разгромить украинских военных. Но уроки истории должны научить его, что успешная военная операция не решает большинства других проблем, с которыми он столкнется", – рассказал специалист в комментарии изданию.

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Разведка США пришла к выводу, что Путина в этой ситуации дезинформирует круг советников. Предполагают, что они не хотят определять российскому лидеру последствия инициированной им войны, с которыми будет иметь дело РФ.

В материале указывают на санкции, которые на случай наступления готов ввести Запад. Отмечается, что они обязательно приведут к негативному влиянию на всю российскую экономику.

Напомним: ранее комитет Сената США по международным делам представил проект закона о санкциях против властей России в случае вторжения ее войск в Украину. Они могут затронуть президента страны-агрессора Владимира Путина и его близкое окружение – это грозит тем, что весь мир узнает об их тайных активах.

Также в США обнародовали текст законопроекта, предусматривающего санкции против окружения Путина. В списке всего 35 человек, в том числе миллиардеры и топ-чиновники.

Президент США Джо Байден предупредил, что рассмотрит вопрос по применению персональных санкций в отношении президента РФ в случае ее вторжения в Украину.

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