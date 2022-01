Байден не исключил введение персональных санкций против Путина. Видео

Президент США Джо Байден не исключает возможность введения персональных санкций против лидера страны-агрессора России Владимира Путина. На такой шаг он готов пойти в случае полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Об этом Байден сказал во время общения с журналистами. Фрагмент видео CNN опубликовано на странице The Post Millennial в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналистка телеканала спросила у американского лидера, допускает ли он возможность введения ограничительных мер против Путина. Тот ответил: "Да, я бы это рассмотрел".

Президент США предположил, что только российский лидер знает, какими будут действия его страны в отношении Украины. Он полагает, что о целях хозяина Кремля не знает даже его окружение.

В то же время Байден сказал, что ни США, ни НАТО не намерены отправлять свои войска в Украину, передает AFP.

Однако в ближайшее время Вашингтон может принять решение о переброске в Европу части американских войск, уточнил корреспондент CNN.

Biden is asked if he can see himself personally sanctioning Putin if he does invade Ukraine: "Yes, I would see that." pic.twitter.com/ZRqw6vxQvO