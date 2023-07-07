В Пентагоне считают, что Пригожин использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения – NYT

Представители минобороны США считают, что новость о перемещении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по территории России после неудавшегося госпереворота вовсе не фейковая. Опальный бизнесмен мог выдумать, что перебирается вместе со своей наемной армией в Беларусь, а на деле использовать собственных двойников, чтобы конспирировать свои поездки между Москвой и Санкт-Петербургом.

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На условиях анонимности слова американского чиновника передает ВВС. Нет ни одной подтвержденной информации, что "вагнеровцы" и их главарь разместились в Беларуси.

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно находился в России большую часть времени после мятежа, перемещаясь в основном между Москвой и Санкт-Петербургом", – указано в сообщении.

Напомним, экстренный переезд Пригожина был одним из условий, озвученных Кремлем, для прекращения уголовного преследования после организации вооруженного бунта, прекращенного в 200 км от Москвы. В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко отрицает, что Пригожин находится на территории его страны вместе с боевиками. Диктатор убежден, что одиозный мятежник с самого начала остается на российской земле.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кремле нарочито небрежно отзываются о возможном местонахождении Пригожина. Пресс-секретарь Путина Песков заверил журналистов, что российские власти не интересуются и не следят за перемещениями "главного бунтаря".

"Мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания этого делать", – сымпровизировал он невозмутимость.

В то же время ряд российских Telegram-каналов опубликовал фотографии Пригожина, который, судя по всему, маскируется до полной неузнаваемости. Подобные трюки глава ЧВК может использовать для того, чтобы беспрепятственно перемещаться по России, хотя после мятежа было заявлено, что он покинул ее территорию.

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