Путін про застосування Україною Bayraktar: не дають розслабитися

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Новости России
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Путин возмутился применением Bayraktar на Донбассе

Президент России Владимир Путин пожаловался, что мировое сообщество не реагирует на применение Украиной беспилотников Bayraktar в зоне войны на Донбассе. А когда параллельно начались внеплановые американские учения в Черном море, у него вообще создалось впечатление ситуация, что РФ "не дают расслабиться".

Об этом глава страны-оккупанта заявил в эфире программы "Вести" на пропагандистском канале "Россия 24". По его словам, весь мир говорит, что Россиия, а также "ЛНР" и "ДНР" не выполняют Минские соглашения, но якобы никто конкретно не может сказать, что именно они не выполняют, однако на украинские беспилотники все закрывают глаза.

Путин прокомментировал применение Украиной Bayraktar
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"Теперь действующий президент (Украины Владимир Зеленский - ред.) бодро рапортует о том, что они применяют Bayraktar – беспилотные летательные аппараты. Это авиация. Беспилотная, но авиация. Применяется в зоне конфликта, что запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но на это никто не реагирует, а в США вообще поддержали. Европа что-то такое невнятное сказала. А официальные лица Украины сказали: применяли и будем применять дальше", – возмутился Путин.

"Параллельно с этим организовали внеплановые учения в Черном море. Создается впечатление, что нам не дают расслабиться. Но пусть знают, что мы и не расслабляемся", – добавил глава РФ.

Напомним, 26 октября ВСУ на Донбассе с применением беспилотников Bayraktar уничтожили две российские гаубицы. Удар был ответом оккупантам на их обстрелы, которые велись по позициям украинских воинов в районе Гранитного и Старомарьевки. Тогда погиб защитник Украины Георгий Халиков, а Bayraktar применили впервые.

После этого среди российско-оккупационных войск возросла деморализация. Наемники начали уклоняться от службы на передовой, так как понимают, на что способны дроны на вооружении у ВСУ. При этом украинские военнослужащие продолжают регулярно тренироваться и совершенствовать свои навыки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • После применения беспилотников Bayraktar в пропагандистских СМИ началась настоящая истерия, а Россия даже пошла на крайние меры, остановив ввоз в страну мандаринов турецкого производства. Наше издание рассказало, чем опасны ударные дроны, у каких стран они самые эффективные и что может предложить украинское производство.

  • Украинский президент Владимир Зеленский ответил, что применяя Bayraktar на Донбассе, Украина не нарушает никаких договоренностей и использует оружие только для защиты территории.

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