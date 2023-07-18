Путин принял решение о ликвидации ЧВК 'Вагнер': в Шойгу сделали предложение наемникам – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин принял решение о ликвидации частной военной компании "Вагнер". ЧВК как таковой не существовало официально в РФ, поэтому компания ликвидирована как неофициальное вооруженное формирование.

Видео дня

Наемникам ЧВК "Вагнер" теперь предлагают заключить контакты с министерством обороны РФ. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

Сейчас в России идет процесс разделения ЧВК "Вагнер". Власти предлагают всем наемникам заключить контракты с минобороны РФ. При этом источники в ЧВК отмечают, что большинство рядовых наемников решили уйти в подчинение к министру обороны Сергею Шойгу.

Также известно, что с главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным остались самые опытные наемники, которых под крыло минобороны никто брать не собирается. Кроме того, в РФ прекращен набор в ЧВК "Вагнер" – большинство телефонов компании для вербовки новых сотрудников недоступно. Группы "вагнеровцев" в российских социальных сетях заблокированы по требованию прокуратуры.

Один из боевиков ЧВК рассказал, что несколько сотен "вагнероцев" уже находятся в Беларуси, но они практически обезоружены.

"Они действительно сдали технику минобороны. Не всю, но процентов 90 – точно", – сказал наемник.

Напомним, в Госпогранслужбе Украины подтвердили, что 15 июля колонна "Вагнера" въехала в Беларусь. Она включала около 60 авто с номерами "Л/ДНР" и двигалась в сопровождении беларуской госавтоинспекции.

Также сообщалось, что 18 июля в Беларусь прибыла четвертая за неделю колонна ЧВК "Вагнер". В ней насчитывается более 80 машин, техника имеет номера террористических "Л/ДНР".

Ранее в Институте изучения войны заявили, что Путин намерен сохранить ЧВК "Вагнер" как сплоченную боевую силу, а не разбивать ее, но стремится устранить финансиста Евгения Пригожина от руководства и сил компании. Диктатор подтвердил, что 29 июня он встречался с Пригожиным и 35 командирами "Вагнера".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сеть слили фото основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в полевом лагере в Беларуси. На снимке "повар Путина" без штанов сидит на кровати в палатке;

– президент США Джо Байден посоветовал Пригожину опасаться отравления. Также он обратил внимание, что пока никто не знает – где именно находится Пригожин и в каком состоянии.