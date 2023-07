Путин намерен сохранить ЧВК 'Вагнер' как сплоченную боевую силу, но без Пригожина – ISW

Президент России Владимир Путин намерен сохранить ЧВК "Вагнер" как сплоченную боевую силу, а не разбивать ее, но стремится устранить финансиста Евгения Пригожина от руководства и сил компании. Диктатор подтвердил, что 29 июня он встречался с Пригожиным и 35 командирами "Вагнера".

Он утверждает, что многие "вагнеровские" командиры "кивнули" в ответ на его предложение служить под командованием командира с позывным "Седой", руководившего силами "Вагнера" в течение последних 16 месяцев. На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

При этом они также указали, что Пригожин, который не видел, как они "кивали", заявил, что командиры не согласны с таким решением.

Специалисты считают, что в интервью изданию "Коммерсант" Путин, вероятно, пытался представить Пригожина как проблему, в отличие от лояльных вагнеровских командиров. На прямой вопрос журналистов относительно будущего "Вагнера" как боевой единицы, Путин продолжал поддерживать абсурдное представление о том, что в России якобы не существует частных военных компаний (ЧВК).

При этом пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал ВВС Пэт Райдер заявил 14 июля, что силы "Вагнера" не участвуют в военных операциях на Украине в каких-либо значительных вспомогательных или боевых ролях. Ранее ISW также встречала сообщения российских источников, которые утверждали, что "вагнеровцы" не участвуют в боевых действиях в Украине.

Напомним: накануне диктатор Путин сообщил о своей встрече с "вагнеровцами" и отметил, что с юридической точки зрения такой организации (частной военной компании) не существует.

"У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! То есть если нет закона, то нет и ЧВК. Группа есть, но юридически не существует!" – заявил кремлевский лидер.

