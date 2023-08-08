Путин приказал обеспечить Росгвардию тяжелым оружием: разведка Британии объяснила, что стоит за решением

Президент РФ Владимир Путин 4 августа подписал закон, который позволит Росгвардии, национальной гвардии России, оснащаться тяжелым вооружением. Такой шаг, предпринятый после мятежа ЧВК "Вагнер", указывает на то, что Кремль удваивает ставки на обеспечение безопасности режима.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 8 августа. Как отмечается, Росгвардия, разросшаяся организация, насчитывающая до 200 тысяч человек на передовой, была создана в ее современном виде в 2016 году.

Возглавляет ее бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. Решение об усилении Росгвардии последовало за неудавшейся попыткой переворота, которую в июне предпринял владелец "Вагнера" Евгений Пригожин.

В разведке Британии подчеркнули, что несмотря на заявление Золотова о том, что его силовики якобы "отлично" действовали во время мятежа, нет никаких доказательств того, что Росгвардия предприняла какие-либо эффективные действия против "Вагнера": именно такую угрозу внутренней безопасности она должна была подавить.

"Поскольку ранее Золотов предлагал, чтобы тяжелая техника включала артиллерию и ударные вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ставки на выделение ресурсов Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению безопасности режима", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Росгвардия в конце июня провела учения, нацеленные на противодействие потенциальным бунтам как в РФ, так и в Беларуси. Они проходили в два этапа.

– В ГУР рассказали, что мятеж "Вагнера" во главе с Пригожиным обнажил существенные проблемы в прочности власти Путина. Кремлевская "машина" оказалась побитой коррозией и трещинами, а сам диктатор – не способным держать бразды правления.

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