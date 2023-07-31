Готовятся к мятежам? Росгвардия провела обучение по подавлению протестов из-за мобилизации

Росгвардия провела специальное обучение, нацеленное на эффективное противодействие потенциальным бунтам как в России, так и в Беларуси, при различных сценариях возможных ситуаций. Оно проходило в два этапа.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В ходе учений было предположено, что личный состав частной военной компании "Вагнер" насчитывал около 20 тысяч человек.

"Обучение проходило в два этапа: первый – противодействие массовому неповиновению мобилизованных и членов их семей, во время проведения мероприятий полной мобилизации населения России. Второй этап – мероприятие на территорию Беларуси для наведения "порядка" после "нанесения вооруженными силами Украины и Польши ракетных ударов по лагерях вагнеровцев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по замыслу учений количество личного состава ЧВК "Вагнер" составляло 20 тысяч человек.

Напомним: в ГПСУ сообщили, что в настоящее время в Беларуси фиксируют около 5 тысяч наемников российской ЧВК "Вагнер". И прибытие оккупантов продолжается, для них белорусские власти предоставляют свою инфраструктуру и полигоны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 июля стало известно, что в Беларусь прибыла двенадцатая колонна наемников из ЧВК "Вагнер", сопровождавшаяся бронированными автомобилями. В составе этой колонны находилось не менее 50 единиц автомобильной техники;

– в ЦНС сообщили, что наемники ЧВК "Вагнер", прибывшие в Беларусь после неудачного военного переворота, могут готовить провокации в РБ. "Вагнеровцы" могут организовать провокации на границе Беларуси с Польшей и Литвой.