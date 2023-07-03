Путин предстал перед дилеммой после "бунта" Пригожина, конфликт минобороны России и Z-блогеров разгорелся с новой силой – ISW

После попытки военного переворота в России кремлевский диктатор Владимир Путин стоит перед выбором: подвергнуть цензуре или умиротворить российских "военкоров", критикующих министерство обороны РФ. Одновременно с этим среди некоторых Z-блогеров прокатилась новая волна недовольства. Они обвинили военное руководство во лжи о "разгроме украинских сил" на левобережье Херсонщины 1 июля.

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На это обратил внимание американский Институт изучения войны. Отчет за 2 июня был опубликован на официальном сайте ISW.

Аналитики считают, что Путину предстоит решить: либо встать на сторону минобороны страны-агрессора, чтобы защитить свою ослабленную репутацию после бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, либо сохранить свою поддержку среди провоенных ультранационалистических блогеров.

По мнению экспертов ISW, президент РФ не заинтересован в ограничении сообщества "военкоров", поскольку он ценит то, что они поддерживают полномасштабную войну против Украины. Раньше Путин пытался привлечь отдельных блогеров в прокремлевское лоно – вероятно, отчасти для проверки МО России.

Активно использовал блогеров и Пригожин. "Теперь Путин стоит перед выбором: подвергнуть цензуре или умиротворить российских блогеров после восстания", – сказано в отчете.

Если глава РФ хочет восстановить и укрепить доверие к МО, то ему нужно запретить "военкорам" критиковать ведомство. "Но неудачи минобороны, борьба и явная повсеместная нечестность могут сделать эту задачу невыполнимой", – предположили аналитики.

Поэтому вместо этого Путин может решить продолжать успокаивать военных блогеров и обвинять МО России в военных неудачах в Украине, "что гораздо проще".

"Такой курс действий может позволить Путину сохранить поддержку войны среди российского ультранационалистического лагеря за счет МО РФ. Но он также сопряжен с риском для Путина: продолжающееся подрыв доверия к МО может позволить другим амбициозным российским фигурам продвигать свои интересы за его счет, как это пытался сделать Пригожин", – указали в ISW.

При этом некоторые блогеры снова начали активную критику минобороны страны-агрессора.

Дело в том, что 1 и 2 июля МО заявило: мол, российские войска успешно отразили высадку украинского десанта у Антоновского моста на левом берегу Херсонской области. Военное руководство РФ "несоразмерно праздновало" эту информацию.

Однако некоторые российские блогеры, вопреки сообщениям минобороны, заявили: боевые действия все еще продолжаются, а украинские силы сохраняют некоторые позиции в районе Антоновского моста (по состоянию на 2 июля).

Один из известных "военкоров" раскритиковал за это несколько популярных Telegram-каналов, связанных и с Кремлем, и с "Вагнером". В конечном итоге он обвинил эти информисточники в содействии "украинским психологическим операциям".

В свою очередь блогеры, не согласные с докладами МО, обвинили Генштаб России в атаке на российское сообщество "военкоров". Они утверждали, что военное руководство РФ в 2022 году якобы пыталось возбудить уголовное дело против отдельных блогеров, и отметили: точное освещение прифронтовых событий сильно подрывает усилия чиновников министерства обороны по преувеличению успехов России.

В ISW указали: МО РФ, возможно, преувеличивает достижения оккупантов на левобережье Херсонщины, чтобы восстановить репутацию российской группировки войск "Днепр" и Южного военного округа в целом, поскольку 24 июня штаб ЮВО в Ростове-на-Дону наемники "Вагнера" захватили без сопротивления.

Как писал OBOZREVATEL:

– Психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким заявил, что после мятежа Пригожина Путин начал демонстрировать "паническую эйфорию". Об этом говорит визит президента России в Дагестан.

– Журналист Михаил Зыгарь ранее утверждал, что в день мятежа "вагнеровцев" Путин наблюдал в Санкт-Петербурге за праздником "Алые паруса" на яхте миллиардера Юрия Ковальчука.

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